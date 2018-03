Anfangs hatte Moitessier mit dem Gedanken gespielt, den Preis einzuheimsen und ohne ein Wort des Dankes wieder abzureisen. Aber nun kamen ihm Zweifel. „Jetzt zurückzufahren wäre so, wie nicht losgefahren zu sein.“ Wieder nach Europa zu gelangen, mit seinen falschen, verführerischen Götzen, kam ihm „wie ein Verrat“ vor. In einem Brief, den er in einer Blechdose an Deck eines Frachters warf, kündigte er an, nach Tahiti weiterreisen zu wollen und begründete es damit, dass er seine „Seele retten“ wolle.

Das war ein Schock. Obwohl die Gründe für seinen Entschluss vor allem in seinem Charakter zu suchen waren, entsprach er einer allgemeinen Sehnsucht nach etwas Persönlichem, an das man glauben konnte. Viele Menschen suchten 1968 nach einem solchen Weg und dabei trauten sie nicht einmal sich selbst. Moitessier zeigte, wie einfach es war, sich auf sich selbst zu verlassen. Er erreichte Tahiti nach zehn Monaten vollkommener Isolation. Die spirituelle Dimension, die ihn mit dem Meer verband, sollte ihn zeitlebens begleiten und zum Vorkämpfer der Umweltbewegung machen.

Um Knox-Johnston war es derweil still geworden. Seit Neuseeland hatte ihn niemand mehr gesehen oder gesprochen. Erst als er die transatlantische Schifffahrtsroute zwischen Europa und der Karibik kreuzte, bekam er wieder Kontakt zur Außenwelt. Er fragte einen französischen Frachterkapitän, wo Moitessier sei. Die Antwort: im Indischen Ozean. „Kann nicht sein“, dachte sich Knox-Johnston. Und er vermutete einen geheimen französischen Plan hinter dieser Antwort.

Eine Woche später gelang ihm der nächste Funkkontakt, diesmal mit seinem Bruder. Wo Moitessier sei, wollte er wissen. Im Indischen Ozean, lautete die Antwort. „Verdammt“, dachte Knox-Johnston, „jetzt hat der Franzose sogar meine eigene Familie auf seiner Seite.“ Bald darauf roch es nach Fish & Chips, und er bog rechts ab.

„Die traurigste Gestalt, die je auf dem Meer war“

Knox-Johnston wurde bei seiner Ankunft wie einer der Helden gefeiert, auf die sich England von jeher viel einbildete, aber mit der Massenhysterie, die Chichester ausgelöst hatte, war der Empfang nicht zu vergleichen. 312 Tage hatte er benötigt. Seine Zeit konnte noch unterboten werden von den zwei Teilnehmern, die sich offiziell weiterhin im Rennen befanden, beide auf Trimaranen, um deren Hochseetüchtigkeit es zu der Zeit nicht gut stand. Erst zehn Tage zuvor hatte sich Donald Crowhurst nach einer längeren Funkpause gemeldet und für eine Sensation gesorgt. Er schien so gut voranzukommen, dass ihm der Preis für die schnellste Umrundung fast schon sicher war. Außerdem drohte er den Konkurrenten Nigel Tetley noch einzuholen, dessen Trimaran immer mehr Strukturschwächen zeigte.

Was niemand ahnte: Donald Crowhurst, dessen Trimaran bald darauf unbemannt gefunden werden sollte, hatte die Welt betrogen. Am meisten aber betrog er sich selbst.

Er sei „die traurigste Gestalt, die je auf dem Meer war“, hieß es rückblickend in der „New York Times“. Aufgebrochen, um das ökonomische Desaster, das sich mit dem Niedergang seiner Elektrofirma für ihn und seine sechsköpfige Familie abzeichnete, durch den Glanz einer Pioniertat abzuwenden, war er zum Scheitern verurteilt. Die Einsamkeit der Wellen ist kein guter Ort für gehetzte Menschen. In der Nacht vor seinem Start weinte er bitterlich.

Auch er war ein Zögling des Kolonialismus. Geboren in Indien als Sohn eines Eisenbahnbeamten, der zur Trunksucht neigte, verbrachte er seine Kindheit in Pakistan und landete schließlich in der englischen Provinz. Man mochte ihn dort. „Immer der Wildeste, Tollkühnste, ein geradezu zwanghafter Draufgänger und Verächter von Autorität“, schreiben seine Biografen Nicholas Tomalin und Ron Hall. Er wollte Soldat werden, war es auch mehrfach, wurde aber jeweils um den vorzeitigen Abschied gebeten.

Crowhurst erfand ein elektronisches Navigationsgerät

Dabei war Crowhurst einer, der durch seinen scharfen Verstand auffiel. „Das Problem bestand darin“, meinten Tomalin und Hall später, „dass er in einer Kleinstadt auf dem Land wie Bridgewater kaum jemanden fand, mit dem er seinen Verstand messen konnte. So benutzte er ihn weitgehend, um sich vor anderen in Szene zu setzen.“ Er zeigte die frustrierten Zeichen eines Provinzintellektuellen, der überzeugt sei, Besseres verdient zu haben. Seiner späteren Frau Clare sagte er bei ihrem ersten Treffen auf den Kopf zu, dass sie „einen unmöglichen Mann“ heiraten werde.

Bescheidenen Erfolg bescherte ihm die Erfindung eines elektronischen Navigationsgeräts, des Navicators, für dessen Herstellung er eine Firma gründete. Die lebte nur von den Darlehen, die ihr gewährt wurden, aber Crowhurst hatte die Gabe, seinen Partnern stets Zuversicht zu vermitteln. Seine Begeisterung sei ansteckend gewesen, berichtete ein Geschäftsfreund, auch wenn sie „das Ergebnis eines – ja: zu einfallsreichen, schöpferischen Gehirns war, das sich den angestrebten Zustand immer gleich als Wirklichkeit geträumt hat.“

Zu seinem sprunghaften Wesen gehörte, dass er sich drohenden Niederlagen meist dadurch entzog, etwas noch Größeres anzustreben. Nun eben die Golden-Globe-Teilnahme. Zunächst bemühte er sich erfolglos um Chichesters Gipsy Moth IV. Als sich das zerschlug, belieh er sein geplantes Boot und sein Haus, aber als Knox-Johnston im Juni ablegte, hatte Crowhurst mit dem Bau seines Trimarans noch nicht einmal begonnen. Clare versuchte, ihn nur einmal von der Unternehmung abzuhalten, aber er sagte, diese sei „zu wichtig“ für ihn geworden. Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist am 31. Oktober fuhr auch er endlich los, heillos überfordert, mit zerrütteten Nerven und einem Untersatz, der einer Baustelle glich. „Dieses Scheißschiff zerfällt einfach“, notierte er an einem der ersten Tage in sein Logbuch.

Er führte zwei Logbücher und versteckte sich im Südatlantik

Obwohl das Meer es gut mit ihm meinte und er von schlechtem Wetter verschont blieb, kam er äußerst schleppend voran. Mitte November, auf der Höhe der Kapverden, wurde ihm klar, dass er mit dem missratenen Mehrrumpfboot eine Tour durch die „brüllenden“ südlichen Breiten nicht überstehen würde. Dann geschah etwas Merkwürdiges: Crowhursts Fortkommen wurde mit einem Mal so rasant, wie es dem Potenzial dieser leichten, neumodischen Bootstypen entsprochen haben mochte. 243 Meilen, so telegrafierte Crowhurst, habe er in 24 Stunden zurückgelegt. Das war ein Rekord. Er hatte begonnen, fiktive Positionsangaben zu übermitteln.

Von da an führte Crowhurst zwei Logbücher, eines, mit dem er die Öffentlichkeit über eine Weltumsegelung täuschen wollte, und ein anderes, in dem er wahrheitsgemäß berichtete. Monatelang hielt er sich von den Schiffsrouten fern, versteckte sich in der Leere des Südatlantik, während ihn seine Funknachrichten und Positionsmeldungen tausende Meilen von der Wahrheit entfernten.