Niemand von ihnen wusste, welche Art Boot man bräuchte, damit es hinter Australien nicht auseinanderfiele. Bis dahin waren nur sehr wenige Segeljachten ins südliche Polarmeer vorgedrungen, wo Stürme so heftig und Wellen so monströs hoch sein konnten wie nirgendwo sonst auf dem Planeten. Jeder Teilnehmer versuchte, eine eigene Antwort für den 30 000-Meilen-Trip zu finden, keine Jacht sah wie die andere aus. Am Ende sollte derjenige triumphieren, der als Einziger überhaupt ankam, denn der, der vor ihm hätte ankommen können, entschied sich im Südatlantik plötzlich anders und segelte einfach weiter in die Südsee. Und der, der lange als Schnellster gegolten hatte, kam nirgendwo mehr an.

Die Geschichte des Golden Globe hat deshalb bis heute etwas Abschreckendes behalten. Zwei Jahrzehnte verstrichen, bevor die Idee erneut in ihrer Reinheit aufgegriffen werden sollte: ein Mensch, ein Boot, ohne Hilfe einmal rum. Das Vendée Globe, das seit 1989 im Vier-Jahre-Turnus ausgetragen wird, hat daraus ein Karrieremodell für Profisegler gemacht. Eine eigene Bootsklasse (Open 60) hat sich entwickelt und Millionen-Budgets sind für eine Teilnahme nötig. Anlässlich des 50. Golden-Globe-Jubiläums wollen in diesem Sommer etwa ein Dutzend Amateure im Geiste des Originals um die Welt segeln, auf gewöhnlichen Serienjachten, die vor 1989 gebaut sein müssen. Elektronische Hilfsmittel sind verboten, navigiert werden soll mit Sextant. Es ist, als läge der Reiz dieses Abenteuers wieder darin, vollkommen abgeschnitten von der Welt zu sein.

Ursprünglich war das Golden Globe geprägt von dem Ehrgeiz, auf See etwas zu finden, das es seit den napoleonischen Kriegen dort nicht mehr zu erlangen gab: Ruhm. Und Robin Knox-Johnston schien wie geschaffen dafür. Er sei der Typus Engländer, sagte ein Freund, wie es ihn seit der Schlacht von Trafalgar eigentlich nicht mehr gebe. Ein antiquierter Charakter: unerschrocken, voller Elan, ohne die antrainierte Verachtung der Oberklasse, aber seiner selbst vollkommen sicher. Er schien im richtigen Moment immer das Richtige zu tun oder zu sagen. Der Psychiater, der ihn vor der Reise auf seine Tauglichkeit testete, fand ihn „erschütternd normal“.

Er musste Regen auffangen, um zu trinken

Von einem navigatorischen Standpunkt aus, sei eine Weltumsegelung einfach, meint Knox-Johnston in einer späteren Dokumentation über seinen Törn: „Man verlässt England, biegt links ab, fährt runter bis Kapstadt, biegt links ab, fährt um Kap Hoorn herum, biegt links ab, kommt in den Atlantik, riecht Fish & Chips und biegt rechts ab. Und da ist England.“ Aber seine Suhaili bewegte sich mit dem Tempo einer Schildkröte voran, während sie von Hasen gejagt wurde. Nachdem Knox-Johnston am 14. Juni als einer der Ersten aufgebrochen war, passierte nicht viel. Außer, dass er wach bleiben musste, wenn das Boot seine Aufmerksamkeit erforderte. Mehr Segel, weniger Segel. Er war glücklich in seiner Welt, wie er es in seinem Bestseller „A World of my own“ mit lakonischer Leichtigkeit beschrieb. „Wenn das eigene Leben vom Wetter und von Wellen beherrscht wird, wird Heimat zu einem abstrakten Gedanken.“

Er stopfte zwei Lecks in seinem Rumpf unter Wasser, indem er Kitt und Wolle in die sich auftuenden Ritzen der Planken stopfte, entledigte sich eines aufdringlichen Hais, indem er ihm in den Kopf schoss, und Batteriesäure spritzte ihm ins Auge. Aber sonst?

Im Südozean wetterte er sechs Stürme in zehn Tagen ab, einmal trafen ihn querlaufende Seen so hart, dass Suhaili weit durchkenterte. Sein Trinkwasservorrat war mit Salzwasser verunreinigt, sodass er von da an mühselig Regen auffangen musste. Und sein Funkgerät funktionierte nicht mehr. Aber sonst?

An Tagen, an denen ihn trübselige Gedanken zu überwältigen drohten, sagte er sich, dass er kein Recht habe, sein Ich aufzugeben, nachdem es ihn so weit gebracht hatte. Als seine Selbststeueranlage den Geist aufgab, lernte er, sein Boot durch Segelstellungen so auszubalancieren, dass es von alleine Kurs hielt. Aber sonst?

Er traf einen Reporter vor der Küste Australiens, der sich mit einem Fischerboot zu ihm hinausfahren ließ. Der hatte auch Post für ihn dabei, konnte sie ihm aber nicht aushändigen, weil das bereits als unerlaubte Hilfe angesehen wurde. So las der Journalist ihm die Briefe vor. Und er brachte ihn auf den neusten Stand: Beinahe alle Konkurrenten hatten aufgegeben. „Der Einzige, auf den ich achten musste, war Moitessier. Wo war er?“

Der Franzose strebte nach der Perfektion eines Solotänzers

Bernard Moitessier gehörte zur Generation der Überseefranzosen, die ihre Heimat in der Fremde hatten. Er war mit zwei Brüdern in Saigon aufgewachsen, wo sein Vater ein Handelskontor unterhielt, und er sollte zeitlebens wie ein Vietnamese in die Hocke gehen, um Arbeiten zu verrichten und dabei die Zehen zu Hilfe zu nehmen. Die Tropen waren Teil seines Temperaments. Ebenfalls ein Leben lang sollte ihn die Zwille begleiten, mit der er gelangweilt die Straßenlaternen von Saigon ausgeschossen hatte und später mühelos Möwen vom Himmeln zu holen vermochte. Als die Gewalt in Indochina zunahm, löste er seine Verlobung und suchte das Weite. Aber er benannte zwei Schiffe nach der Frau. Mit dem ersten erlitt er Schiffbruch, weil er nicht die nötigen Mittel zur Navigation besaß. Auch das zweite ging ihm kaputt in den sechs Jahren, die er benötigte, um schließlich in Paris zu landen.

Er kam in der Stadt nie zurecht. Dort schrieb er nur sein erstes Buch „Vagabund der Meere“. Und er fasste Pläne. Sein von ihm selbst aus Stahl gebautes Segelboot Joshua war wie gemacht für die Herausforderung einer endlosen Reise. „Die Schönheit liegt in seiner Einfachheit“, sagte der Asket. „Ich habe gelernt, mit dem Wesentlichen umzugehen. Denn es ist das Einzige, das der Beschäftigung wert ist.“

Nachdem er am 22. August von Plymouth aus in See gestochen war, strebte er nach der Perfektion eines Solotänzers. Er schaffte Strecken von 150 bis 170 Meilen am Tag, was fast das Doppelte von Knox-Johnstons Tagesleistungen war. Der stellte sich seinen französischen Verfolger als kleinen Napoleon vor, der auf einem feurigen Pferd hinter ihm her war, unaufhaltsam, unermüdlich. Es trieb den Engländer an, aktivierte Reserven in ihm. Bei Kap Hoorn hatte Moitessier seinen Rückstand von ursprünglich über zwei Monaten auf weniger als drei Wochen verkürzt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen kündigte sich an.