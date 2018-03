Für Robert Bruce beginnt mit dem Sieg von Bannockburn hingegen eine ganze Serie von Triumphen. Stirling Castle ergibt sich ihm kampflos. Gestärkt durch den unerwarteten Erfolg akzeptieren immer mehr schottische Adlige ihn als ihren König. Er kann es sich sogar erlauben, seinen Bruder mit einem Heer nach Irland zu schicken, damit dieser dort englische Besitzungen erobert. Mit Erfolg. Offiziell herrscht zwischen England und Schottland nach der Schlacht ein Waffenstillstand. Doch in Wahrheit bekriegen sich beide Lager weiterhin. Keine Seite vertraut der anderen.

Erst Eduards Tod setzt den zermürbenden Scharmützeln vorerst ein Ende. Dessen Sohn, der neue englische König Eduard III., erkennt Schottlands Unabhängigkeit im Jahr 1328 zumindest vorerst an. Und er nimmt nicht länger für sich in Anspruch, über dem schottischen König zu stehen. Zum ersten Mal begegnen sich England und Schottland auf Augenhöhe.

Damit gelingt Robert Bruce, woran William Wallace gescheitert ist: die Schaffung eines souveränen, von einem schottischen König regierten Reichs. Wie Wallace’ Märtyrertum wird auch seine Geschichte Teil der großen Erzählung vom Unabhängigkeitskampf der Schotten. Statuen erinnern vor Stirling Castle und auf dem Schlachtfeld von Bannockburn an ihn, und auf schottischen 20-Pfund-Scheinen prangt noch heute eine künstlerische Darstellung des Freiheitskämpfers.

„Geh voran, tapferes Herz, wie du es immer getan hast“

Robert Bruce wird sogar Teil der modernen Popkultur. 1939 erfinden die amerikanischen Comiczeichner Bob Kane und Bill Finger eine Figur, die dem erfolgreichen Superman Konkurrenz machen soll. Auf der Suche nach einem bürgerlichen Namen für ihren Helden fällt ihnen der schottische Nationalheld ein. Seither trägt Batmans Alter Ego den Vornamen Bruce – so schreibt Kane es Jahrzehnte später in seiner Autobiografie „Batman and Me“.

Robert Bruce erlebt noch die Krönung seines Lebenswerkes, die Anerkennung seiner Königsherrschaft durch die Engländer. Aber nie kann er vergessen, welchen Frevel er auf dem Weg dorthin begangen hat, indem er seinen schottischen Rivalen um den Thron vor einem Altar erstach. Er will diesen Mord sühnen und so bittet der 55-Jährige kurz vor seinem Tod seinen Freund Sir James Douglas, sein Herz ins Heilige Land zu tragen. König Robert I. stirbt am 7. Juni 1329 in seiner Heimat, für deren Eigenständigkeit er so lange gekämpft hat.

In seinem epischen Werk „The Brus“ beschreibt der Dichter John Barbour (1320-1395), wie Douglas mit dem Herzen in einer eisernen Urne um den Hals gehängt loszieht gen Jerusalem. Doch er kommt nur bis Spanien, wo er in einen Hinterhalt muslimischer Mauren gerät. Als er keinen Ausweg mehr sieht, schleudert er den Angreifern die Urne entgegen und ruft: „Geh voran, tapferes Herz, wie du es immer getan hast, und Douglas wird dir folgen oder sterben.“ Der treue Schotte überlebt die Attacke nicht. Zusammen mit Douglas’ Leichnam kehrt auch das Herz von Robert Bruce in die Heimat zurück. Dort ruht es bis heute in der Ruine von Melrose Abbey.

Die Unabhängigkeit seines Landes wird Robert Bruce, trotz Anfechtungen, fast vier Jahrhunderte überdauern. Erst 1707 verbindet sich Schottland mit England und Wales zum Vereinigten Königreich von Großbritannien.