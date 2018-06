Für Durtige

Nirgendwo auf der Welt ist die Dichte an Brauereien so hoch wie in Franken. Rund 280 sind es derzeit. Einen guten Überblick über deren Wirken verschafft das Landbierparadies. In dem Getränkemarkt stapeln sich Kisten voller Greif-Bräu aus Forchheim, Ritter-Bier aus Nennslingen oder Friedel-Bräu aus Zentbechhofen. Craft-Bier? Klar, gibt es auch. Sogar gleich aus dem Kühlschrank, wenn man möchte. Lediglich das im Stadtbild auf zahllosen Sonnenschirmen und Markisen allgegenwärtige Tucher sucht man vergeblich.

Absicht, wie Verkäuferin Sandra Schunder erklärt: „Wir führen ausschließlich Biere von kleinen Landbierbrauereien.“ Erzeugnisse von etwa 60 seien derzeit im Programm, oft saisonale Rezepturen. Zum Üben gibt sie einem eine Flasche bernsteinfarbenes „Huppendorfer“ mit auf den Weg.

Landbierparadies: Galgenhofstr. 60, landbierparadies.com

Für Spaziergänger

Trinken kann man das dann zum Beispiel im alten Stadtgraben, der auch heute noch auf einer Länge von fünf Kilometern fast die komplette Altstadt umläuft. Begrünt und mit einem Fußgängerweg ausgestattet, ist er nun ein Naherholungsgebiet. Oben rauscht der Verkehr an der Oper vorbei, hier unten der Mauersegler. Während man das dicke Bier schlürft, schaut man den Eichhörnchen zu. Ein kleines Biotop. Sollte sich jemand für Moos begeistern, findet er an den Sandsteinmauern gleich dutzende Arten – und bei genauerer Betrachtung ist das lohnender als der doch recht überschaubare Skulpturengarten am südlichen Ende des Grabens.

Stadtgraben: stadtgraben.nuernberg.de

Für Traditionalisten

Der Weg führt zwischen den Mauerwänden zurück zum Bahnhof und direkt zum Handwerkerhof am Königstor. Durch das Portal am mächtigen Frauentorturm erreicht man den 1456 vollendeten ehemaligen Waffenhof der Reichsstadt mit seinen windschiefen Fachwerkhäuschen und Kopfsteinpflastergässchen. Kleine Läden verkaufen Holz- und Blechspielzeug, Glaswaren, Lederwaren, und natürlich ist auch Lebkuchen Schmidt hier mit einem Verkaufsstand vertreten.

Der Weg zum Handwerkerhof am Königstor. Foto: mauritius images

1971 wurde das Areal für Touristen angelegt, auf den Bänken des erstmals 1313 urkundlich erwähnten Bratwurstglöcklein sitzen dann aber doch erstaunlich viele Einheimische. Auch hier gibt es selbstredend Nürnberger, Mutigere dürfen sich jedoch gerne an „Züngerl“ oder gepökeltem Herzen für 8,50 Euro versuchen. Zu trinken gibt es Tucher oder Zirndorfer. „Nimm Zirndorfer“, sagen die Einheimischen.

Handwerkerhof am Königstor: Königstr. 82, nuernberg.de/internet/handwerkerhof