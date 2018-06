Für Hungrige

Wenn es irgendwo um die Wurst geht, dann in Nürnberg, darauf wird Wert gelegt. Da können die Regensburger fünfmal darauf verweisen, dass in ihrer Stadt eine ältere Bratwurstbräterei steht. Der Zoff beschäftigte vor ein paar Jahren sogar die Gerichte.

Eine der leckersten Nürnberger, sagen die Einheimischen, gibt es bei Walk. Die 1959 gegründete Metzgerei, die heute mit einigen Filialen in der Innenstadt vertreten ist, wurde 2015 als eine der besten in Deutschland ausgezeichnet.

Eine der besten wohlgemerkt, nicht eine der schönsten. Außer den drei verloren wirkenden Birkenstämmen an der Wand und etwas Grün überm Tresen lenkt in der Königstraße nichts ab von in Regalen und Glasvitrinen ausgestellten Fleisch- und Wurstwaren.

Die Nürnberger, die auch durch ein Fenster auf die Straße verkauft werden, kommen zwar nicht vom Buchenholzfeuer, wie sich das traditionell gehört, aber sie sind kross, würzig und die Preise zivil. „Drei im Weckla“ kosten 2,50 Euro.

Nicht satt? Vis à vis der Wursttheke wartet eine andere kulinarische Institution der Stadt: Brezen Kolb. Und wer dann sicherheitshalber noch Proviant für die Weiterreise aufstocken möchte, kann sich einen von Walks Präsentkorben mit Dosen- und Dauerwurst schnappen.

Metzgerei Walk: Königstr. 34, metzgerei-walk.de

Für Nachdenkliche

Von der Metzgerei sind es nur ein paar Schritte zum Neuen Museum, einem hellen, weißen Haus mit der imposanten Wendeltreppe hinter der geschwungenen Glasfassade. Sie führt hinauf in die oberen Räume, wo wechselnde Ausstellungen internationaler Künstler gezeigt werden. Außerdem verfügt das Museum über die drittgrößte Gerhard-Richte-Sammlung der Welt. Danach noch schnell in den mehr als gut sortierten Museumsshop und Martin Schiebers „Geschichte Nürnbergs“ eingepackt. Ins jenseits des Bahnhofsviertels gelegene Memorium Nürnberger Prozesse schafft man es bei einem Kurzbesuch nämlich nicht mehr.

Neues Museum: Luitpoldstr. 5, nmn.de