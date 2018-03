Hinkommen

Von Berlin nach Barcelona fliegen täglich mehrere Airlines, Tickets ab 80 Euro. Danach mit dem Schnellzug von Barcelona-Sants nach Figueres für 40 Euro.

Unterkommen

Auf dem Landgut La Vinyeta in Mollet de Masarac. Eine Übernachtung im Doppelzimmer plus Weinprobe und Frühstück kostet 130 Euro: www.lavinyeta.es. Oder im Hotel Duran in Figueres, Doppelzimmer ab 135 Euro inklusive Frühstück: hotelduran.com.

ITB

Katalonien finden Sie in Halle 2.1/Stand 203.