Sargatals Begeisterung für die Natur mindert all das nicht. „Schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie in den nächsten Sekunden zu erraten, wie viele verschiedene Vogelstimmen Sie gehört haben“, sagt er. Seine braunen Augen leuchten. Sich in der Natur nur auf seine Sinne zu verlassen, ist für viele Menschen heute ein hoffnungsloses Unterfangen. Vier? Fünf? „Sieben“, sagt Sargatal und lacht, als er das Experiment nach einer halben Minute für beendet erklärt.

Willensstarke Menschen leben in der Empordà. Katalanen von den Haar- bis in die Zehenspitzen. Überhaupt Katalonien. Land der Dichter und Künstler, der Kreativen und Freigeister. Salvador Dalí, Spitzenkoch Ferran Adrià oder Fußballtrainer Pep Guardiola – alles Menschen, die sich ihrer Leidenschaft ganz verschrieben haben. Das gilt auch für Josep Serra und seine Frau Marta.

Als beide noch an der Uni im gut 140 Kilometer entfernten Barcelona studierten, erzählte Joseps Vater eines Abends von einem Bauern im Dorf, der sein Land verkaufen möchte. Ein paar uralte Olivenbäume würden darauf stehen und ein paar mindestens genauso alte Weinreben. Könne man ja alles wegreißen. Wäre vielleicht ein ganz gutes Investment, das Land, sagte der Vater, aber Josep hatte da schon anderes im Sinn. Er ging zu dem Alten und schlug ihm etwas vor. Ich kaufe dein Land, sagte Josep, aber nur unter der Bedingung, dass du mich lehrst, wie man Wein anbaut. 15 Jahre ist das jetzt her, und inzwischen sind Josep und Marta angesehene Weinproduzenten in ihrem Dorf Mollet de Peralada, wo Josep an einem warmen Tag über sein Gut führt. Der Ort befindet sich im Landesinneren der Empordà, gut 20 Kilometer von der Küste entfernt. Vom Mittelmeer bläst der Tramuntana und bringt lindernde Kühlung. Am Horizont flimmern die Umrisse der Pyrenäen. Der Wein von Josep und Marta landet in den angesagtesten Bodegas in und um Girona. Und auf den Tischen der Dorfbevölkerung.

Im Schatten der Pyrenäen zu radeln, ist die Strapazen wert

Günstig soll er sein und trotzdem hochwertig. „Wein war in der Geschichte unserer Region stets ein Gut für jedermann, ich möchte das bewahren", sagt Josep. Historie und Traditionen haben es ihm angetan. Auf seinem Gut baut er Rebsorten an, die es woanders nicht mehr gibt. Garnacha, Macabeo und natürlich Xarel-lo, die typische Weißweinsorte Kataloniens. Salvador Dalís Frau Gala soll sie geliebt haben.

Die Gegend um Empordà, im äußersten Nordosten Kataloniens, ist heute ein Naturschutzgebiet und ein Paradies für Vogelkundler. Foto: mauritius images

Der Künstler selbst, ein Kind der Empordà, liegt in seinem eigenen Museum in Figueres zur Ruhe gebettet. Von Mollet de Peralada empfiehlt sich eine Fahrradtour in die Hauptstadt der Region. Immer wieder geht es auf und ab, aber im Schatten der Pyrenäen zu radeln, ist die Strapazen wert. Vorbei an verschlafenen Dörfern, alten Weingütern und ehemaligen Haciendas. Auf den Feldern rattern die Motoren der Mähdrescher, klappern ihre Mähwerke und ächzen die Traktoren mit den voll beladenen Hängern die Bergstraßen hinauf. Es riecht nach frischem Korn. Auf den Wiesen trocknet das Heu. Die Empordà war und ist in ihrem Innern Bauernland. Bettenburgen und betonierte Landstriche sind hier ganz weit weg. Und werden es dank Menschen wie Jordi Sargatal, Josep und Marta Serra und all ihren Helfern auch bleiben.