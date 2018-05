Schnell weiter durch die Küche, da wartet ein Häppchenteller mit ziemlich viel Kaviar drauf, und dann durchs Wohn- ins zweite Schlafzimmer, und das ist irre: In der Mitte des Raums steht ein weiß-goldenes Himmelbett mit Baldachin, das einem beherzt angelaufenen Sprung auf die Matratze locker Stand hält. Wie weich diese Decken sind, wie stolz die Kissen! Man liegt, der Blick wandert aus dem Fenster, übers Schlossparterre hinauf zur Gloriette, wo gerade die Sonne untergeht; der Himmel knallt jetzt blau, rot und orange. Hier liegen bleiben und darauf warten, dass die Bediensteten das Nachtessen bringen. Wäre das nicht sehr kaiserlich?

Halt, da schießt’s in den Kopf, faul war er nicht, der Kaiser. Da war doch ein Interview mit dem österreichischen Historiker Manfried Rauchensteiner über den kauzigen Franz. Rauchensteiner leitete mal das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Jeden Morgen um drei Uhr, sagt er, sei der Kaiser aufgestanden, habe sich an seinen Schreibtisch gesetzt und zu arbeiten begonnen. Er trug dabei seinen Morgenmantel, den er Bonjourl nannte. Nur im Winter war der Kaiser nachlässig: Da schlief er bis halb vier.

Also aufstehen, dem inneren Franz gehorchend, etwas tun. Aber was? Franz hätte gewiss Akten sortiert, Korrespondenz mit den Ungarn geführt und ein paar Todesurteile unterschrieben. Alles schwer möglich. Dann doch lieber mal nach der Sisi schauen und zurück ins Badezimmer, Wasser in die Wanne einlaufen lassen, Badekugeln dazu. Sekt für zwei einschenken, untertauchen, Kaviar essen, Stößchen.

Empfehlung des Kaisers: Tafelspitz

Hui, ist das Wasser warm, raus aus der Wanne, Glas leeren. Noch einmal durch die Suite, alle Fenster öffnen, Selfies schießen vor jedem Spiegel. Aufs Sofa steigen, Wohnung von oben anschauen, immer noch schön. Und bisschen fad. Darum: Schloss verlassen, Restaurant suchen.

Auf dem Tisch steht ein Kärtchen mit der Empfehlung des Kaisers: Tafelspitz. Glaubt man dem Kärtchen, hat der Kaiser täglich Tafelspitz gegessen. Auch hier kommt man Franz Joseph kaum bei in seiner Disziplin, bestellt zwei Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und legt das Tafelspitzkärtchen beiseite. Zum Dessert einen Kaiserschmarrn, immerhin.

Es ist schon ein erhebendes Gefühl, sich im Dunkeln langsam dem Schloss zu nähern, vorbei an der Nachtwache, die freundlich grüßt. Die Kieswege geharkt, die Buchsbäumchen gestutzt, kein Mensch weit und breit. Schließt man die Augen, kann man den Kaiser herbeifantasieren, wie er nächtens ums Schloss läuft, Stiefel im Kies, Kopf voller Fragen: Serbien angreifen oder nicht? Morgen zur Jagd oder zur Audienz? Und wo zur Hölle ist eigentlich Sisi schon wieder?

Um zehn vor neun steht der Portier in der Suite

„Was den Kitsch angeht, kann es einem als Historiker schon den Magen umdrehen“, sagte Rauchensteiner im Interview. Eine Romanze, diese Meinung hat er nicht exklusiv, war das nicht zwischen Franz und Sisi, da flunkert der Romy-Schneider-Film. Früh schaute Franz sich anderweitig um, und Sisi hatte Heimweh. Am Hof galt sie als Landpomeranze, belächelt für mangelnde Manieren. Erst mit der Zeit änderte sich das: Sisi emanzipierte sich, nutzte ihre Zeit zum Reisen, förderte die Liebschaft ihres Mannes mit einer anderen Dame und verehrte den Dichter Heinrich Heine. Franz und Sisi sahen sich selten. Der gemeinsame Sohn brachte sich um. Ob die Herrschaften sich am Ende noch ein Bett teilten?

Man will es jedenfalls nicht ausprobieren, allein im Bett in dieser Suite, dafür ist sie zu groß, das macht Angst. Außerdem, das sagte der Portier zum Abschied, riefen ihn manche Gäste nachts auf der Notfallnummer an, weil sie glaubten, ein spukender Franz sei im Haus. Also lieber zu zweit, Decke bis an die Nase, Wecker auf drei, ach was, auf neun Uhr.

Um zehn vor neun steht der Portier in der Suite, weckt das Kaiserpaar und sagt, dass bereits das Putzteam warte, es tue ihm leid.

Früher hätte man ihn gehenkt.