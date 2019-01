Alfiaz Vaiya, 29, kommt aus Großbritannien, lebte in Leicester, Leeds und London und leitet eine Gruppe im Europaparlament, die sich gegen Rassismus und für Diversität starkmacht. Ist sportverrückt.

Áron Giro-Szász, 26, kommt aus Ungarn, hatte es schwer in dieser Diskussion. „Alle gegen mich, so hatte ich es erwartet“, sagte der Ungar hinterher. Er stammt aus Budapest, studierte Jura und arbeitet in Brüssel als Assistent des Europaparlamentariers József Szájer von Viktor Orbans Partei Fidesz.

Riina Haavisto, 29, kommt aus Finnland, ist Umweltforscherin und untersucht, wie sich Großstädte an den Klimawandel anpassen können. Dass Finnen große Schweiger sind, sei ein Klischee, sagte sie vor dem Gespräch – und hielt sich dann auffällig zurück.

Kevin Hiney, 29, kommt aus Irland, arbeitet in Brüssel als Consultant, hat einen Master in European Policy an der LSE erlangt und sagt von sich, er provoziere gern mit steilen Thesen.

Livia Andrea Piazza, 28, kommt aus Mailand (Italien) und erklärt sich so, warum sie sich nicht als Italienerin fühlt: weil Mailand die unitalienischste Stadt des Landes sei. Arbeitet in Brüssel als freie Dramaturgin, Kuratorin und hat einen Doktortitel in Kulturwissenschaften.

Charlotte Wirth und Marius Buhl lernten sich in einem Brüsseler Coworking-Space kennen. Sie stammt aus Luxemburg, er aus Deutschland, gemeinsam führten sie dieses Interview auf Englisch. Es erscheint parallel beim luxemburgischen reporter.lu.