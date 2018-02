Als die ersten Achttausender vor 65 Jahren bestiegen wurden, war es undenkbar, sich der Todeszone im Winter auszusetzen. Was ist heute anders?

Zunächst einmal musste jemand den Winteralpinismus erfinden. In Polen gab es in den 80er Jahren ein paar Anhänger davon. Nachdem Krzysztof Wielicki 1988 allein auf den Lhotse gestiegen war, passierte 17 Jahre lang nichts mehr. Bis dieser verrückte Italiener aufkreuzte mit nichts, was ihn für die extreme Kälte prädestiniert hätte, denn Italien ist, wie Sie wissen, das Land der Sonne. Ich hauchte einer Idee neues Leben ein, die sich als machbar erwiesen hatte. Aber sie ist ein exklusives, auf wenige fähige Bergsteiger beschränktes Vergnügen geblieben.

Es muss furchteinflößend sein, in der kältesten Jahreszeit am Fuß eines Achttausenders zu stehen. Seine Hänge voller Schnee und über die Grate pfeift der Wind. Sagt Ihnen dieser Anblick nicht, dass Sie lieber verduften sollten?

Ich habe tatsächlich Leute vom Basislager abhauen sehen. Mich konnte das nicht schockieren. Ich erwartete Kälte, und es war extrem kalt. Ich erwartete Einsamkeit und fand sie. Auch Reinhold Messner hatte zwei Winterbesteigungen im Himalaja versucht. Ich wusste also, wenn selbst mein Idol, das auf beinahe jedem Gebiet neue Maßstäbe gesetzt hat, an dieser Aufgabe gescheitert war, musste sie wirklich hart sein. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, im Winter 1997 am Annapurna zu begreifen, warum nur kompromisslose, starke Bergsteiger aus Osteuropa in der Lage gewesen waren, so sehr zu leiden.

Sie verloren aber mit Anatoli Bukrejew ihren Mentor. Er wurde 1997 von einer Lawine verschüttet.

Ja, das war absolut niederschmetternd. Die Lawine riss auch mich 800 Meter mit in die Tiefe. Ich brauchte all meine Kraft, um zu überleben. Ich stand erst am Anfang meines Traums. Einen Gipfelerfolg, der mir Bestätigung hätte geben können, hatte ich nicht. Zu Hause war ich sehr unsicher, ob ich weitermachen sollte.

Ihre größten Leistungen haben Sie erst mit mehr als 40 erreicht, wenn der Körper schon eifrig abbaut.

Es überrascht mich selbst, dass ich so fit bin. Ich könnte eigentlich entspannter sein, hier eine Salami mehr, da ein Glas Wein. Doch jeden Tag überprüfe ich mein Gewicht, mache Übungen an meiner Kletterwand. Heute habe ich zwei Mal 1500 Höhenmeter absolviert, auf Ski. Ich weiß, dass ich mich maximal noch vier bis fünf Jahre auf diesem Niveau halten kann.

Sie genießen das Leiden?

Mein erster Achttausender-Gipfel im Winter vor 14 Jahren war für mich die Erfüllung eines Lebenstraums. Ich hätte eigentlich aufhören können. Doch ich fragte mich, ob ich einen zweiten schaffen würde. Als ich den dritten bestiegen hatte, war ich meinem Vorbild, dem polnischen Winterspezialisten Krzysztof Wielicki, ebenbürtig. Was hätte ich da tun sollen? Zufrieden sein? Oder doch lieber alles aufs Spiel setzen?

Ihre Antwort kann man sich denken.

Ich nahm es mit einem Giganten auf. Was seine Ausmaße betrifft, ist der Nanga Parbat ein Everest mit einem Everest obendrauf. Der Höhenunterschied von 4500 Metern vom Basislager bis zum Gipfel entspricht etwa dem Doppelten der Everest-Distanz. Seit 30 Jahren versuchten Bergsteiger, den Gipfel im Winter zu erreichen. Ich musste mich beeilen. Nanga Parbat und K2 waren zu der Zeit die beiden letzten im Winter noch unbewältigten Achttausender. Man kann schwierige Gipfel machen oder historische.

Kommt es wirklich auf den Unterschied an?

Auf einen Berg zu klettern, ist doch blödsinnig. Es ändert an der Art, wie wir auf diesem Planeten leben, gar nichts. Wenn ein Aufstieg aber die Geschichte einer Pioniertat bekommt, fühlen sich Leute davon inspiriert, die niemals in ihrem Leben auf Berge klettern werden. Ich könnte also einen Medizinstudenten motivieren, ein besserer Arzt zu werden.

Bergsteiger sammeln heute Achttausender als wäre das nichts.

Das meine ich doch. Es gibt etwa 50 Menschen auf der Welt, die alle 14 bestiegen haben. Soll ich mich da auch noch in die Schlange am Everest einreihen und neben 100 anderen in den Schnee pinkeln? Ich will Neues entdecken.