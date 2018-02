Sie nennen Ihren Stil „Explorativer Alpinismus“. Klingt hochtrabend.

Mein Großvater kam aus einer Familie mit zehn Kindern, meine Großmutter entstammte ebenfalls armen, kinderreichen Verhältnissen. Das hat beide hart und unerschütterlich gemacht. Wir bringen diese Härte heute nicht mehr auf. In der Zeitung lesen wir von „arktischen Temperaturen“, wenn das Thermometer auf minus fünf Grad fällt, so sehr sind uns die Maßstäbe verrutscht. Wir werden immer schwächer in unserer Abwehr äußerer Gefahren. Dagegen wehre ich mich. Nennen Sie es Trotz.

Sie können die Uhr nicht zurückstellen.

Ich weiß, dass ich ein Bergsteiger des dritten Jahrtausends bin. Meine Welt ist eigentlich ausgeleuchtet, da gibt es keine Geheimnisse mehr. Dennoch kann ich Wege auf die Berge finden, die sehr hart und schwierig sind und dieselbe Ausdauer und mentale Strenge erfordern, wie sie die klassischen Pioniere aufbrachten. Das ist, ich gebe es zu, ein romantischer Blick auf das Abenteurertum. Ich kehre in die Vorzeit zurück, während ich in der Gegenwart bleibe.

Was genau macht es im Winter so schwierig?

Die Verhältnisse sind einfach unmenschlich. Auf den Berg treffen Winde von bis zu 200 Stundenkilometern. In einem Zelt ausharren zu wollen, würde einen schlicht über den Grat blasen. Schon im Basislager zu überleben, ist heikel, weil man wochenlang auf eine Besserung des Wetters wartet und die Muskeln ganz lahm werden.

Dann ist der Gipfelerfolg eine Frage des Glücks?

Naja, alles in allem habe ich 45 Monate bei Temperaturen zwischen minus 20 und minus 50 Grad verbracht. Das ist viel Zeit, wenn man bedenkt, wie schnell man sich Erfrierungen an Zehen und Fingern holen kann. Ich hab’s vermeiden können. Viele Bergsteiger kommen nur um, weil sie den Rückzug von einem Berg zu spät beschließen.

Aber das weiß man doch vorher nicht.

Es gibt eine Dokumentation von „National Geographic“, die ich sehr mag. Darin ist zu sehen, wie sich ein hungriger Löwe an Gazellen heranpirscht. Für mich ist der Löwe eine Metapher für Gefahr. Wir sind die Gazellen. Es ist schön zu sehen, wie manche Gazellen zu grasen aufhören. Sie können den Löwen nicht sehen, vermutlich nicht mal riechen. Aber sie heben den Kopf, weil irgendetwas nicht stimmt, schnuppern, horchen – und flüchten. Andere fahren fort zu grasen. Und als sie den Löwen auf sich zukommen sehen, ist es zu spät. Dasselbe passiert in den Bergen. Du bist in Gefahr, bevor du sie siehst.

Können Sie diesen Überlebensinstinkt ebenso trainieren wie Ihre Muskeln?

Du bist ein guter Bergsteiger, hat mir mein früherer Seilpartner Anatoli Bukrejew beigebracht, wenn du „ein Tier der Höhe“ wirst. Aus diesem Grund habe ich Tamara Lunger zu meiner Seilpartnerin gemacht. Ihr „Motor“ war stark, aber sie brauchte einen Lehrer, der ihr die Regeln der Wildnis nahe brachte.

Vor zwei Jahren am Nanga Parbat sah es erst nicht gut für Sie beide aus. Sie gaben Ihre ursprüngliche Route auf, dann kam es zum Konflikt mit Teilen eines anderen Teams.

In dem Jahr wollten drei Teams auf den Nanga Parbat. Eins brach schon früh ab. Als wir unsere Pläne änderten und beschlossen, den Aufstieg über die Normalroute zu wagen, war nur einer aus der anderen Seilschaft nicht dafür. Er veranstaltete ein ziemlich unwürdiges Psychospielchen, als wollte er die Vereinigung von zwei so starken Seilschaften boykottieren. Vielleicht befürchtete er, konditionell nicht mithalten zu können.

Sie erreichten den Gipfel, Ihre Seilpartnerin nicht.

Tamara war einem historischen Rekord so nah, hätte die erste Frau sein können, die einen Achttausender im Winter bestieg. Aber sie machte 70 Meter unterhalb des Gipfels kehrt. Diese Leistung erfüllt mich mit mehr Stolz als alles, was sie sonst vollbracht hat.

Sie können nur noch ein paar Jahre auf Spitzenniveau arbeiten – was kommt danach?

Ich bin vorbereitet. Schon 2009 habe ich begonnen, meine Ausbildung als Hubschrauberpilot voranzutreiben. Ich habe mir eine Maschine gekauft, um Rettungseinsätze in großer Höhe zu fliegen. Das ist ein Riesenspaß für mich. Ich will später eine ebenso spannende Aufgabe haben, bei der ich von meinem Wissen um das Gelände und meinem Mut profitieren kann.