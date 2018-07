Vor 44 Jahren gründete sich die Kelly Family. Für die einen, vor allem Teenies, waren die Musiker mit ihren schnulzigen Folk-Songs Helden. Für die anderen waren sie mit ihren langen Haaren und Gewändern und ihrem Hausboot, auf dem sie Zigtausende Euro aus Konzerteinnahmen horteten, ein leichtes Ziel für Witze.

Keine Ausgabe der „Bravo“ kam in den 90ern ohne eine Geschichte über Angelo, Maite und Paddy aus, nach der Jahrtausendwende wurde es ruhig um das Ensemble. Seit diesem Jahr sind sie wieder da. Am kommenden Samstag spielen sie in der Waldbühne.