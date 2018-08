Auch die Sozialisten beschäftigten sich damit. Auf dass niemand auf die Idee komme, es handele sich womöglich um eine bürgerliche Angelegenheit, setzte ein Büchlein zum Thema aus dem VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag anno 1981 gleich ein Zitat von Marx an den Anfang: „Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden.“ Für die beiden Autoren gehören Vorgärten zur kulturvollen sozialistischen Umweltgestaltung. Saubere Vorgärten. Für ihren Geschmack ließen „Gestaltung und Pflege oft zu wünschen übrig“. Sie rufen zur kollektiven Gartenverantwortung und zum Entrümpeln auf, weg mit Märchenwiesen, Teichlandschaften und Tuffsteingrotten, weg mit repräsentativen Blautannen und abgezirkelten Blumenbeeten. Flieder, Schneeball und Liguster dagegen werden gern gesehen, Individualität sogar als Chance betrachtet: Gerade in den gleichförmigen Plattenbausiedlungen sehen die Autoren mit der abwechslungsreichen Gestaltung die Möglichkeit der Unterscheidung. Auf dass man weiß, wo man überhaupt zu Hause ist.

Wie groß die Sehnsucht nach dem Vorgarten ist, aber auch die Bereitschaft, sich darum zu kümmern, zeigen die zahlreichen Baumscheibenbepflanzungen in Berlin. Grün tut der Seele gut. Was jeder aus eigener Erfahrung weiß, lässt sich inzwischen mit zahlreichen Studien belegen. „Menschen, die in der Nähe von Grünflächen wohnen, sind weniger anfällig für Depressionen und können sich besser konzentrieren“, sagt Mazda Adli, Berliner Psychiater und Stressforscher an der Charité.

Das muss gar kein großer Park sein. Auch ein kleines, informelles Grün fördert die Lebenszufriedenheit, die seelische Gesundheit. Jedes bisschen hilft, vom blühenden Balkonkasten über die Hecke bis zum Taschenpark, selbst eine verwilderte Brache, wie Adli, Autor des Buchs „Stress and the City“, sagt. Und Grün kombiniert mit Wasser hilft noch mehr. Zu Recht fordert Gil Penalosa, kanadischer Aktivist und Advokat der lebendigen, vielfältigen „Stadt für alle“, dass eine Metropole Grün in allen Größen braucht, „S, M, L und XL“.

Wozu brauchen wir eigentlich Elefanten?

Kein Platz ist daher auch keine Ausrede. Der Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal fand, die Größe eines Vorgartens sage so wenig über dessen Schönheitspotenzial aus wie die Länge bei einem Gedicht: Ob zehn oder 100 Zeilen, Poesie ist Poesie. Schon ein paar Pflanzen in Terrakottatöpfen wecken Freude. Und wenn man nicht in die Breite gehen kann, so doch in die Höhe. Dann lässt man eben Blauregen, Rosen oder Efeu Wände und Spaliere hochklettern oder Balkone runterranken, füllt einen Hängekorb mit Petunien. Großstadtromantik. Wem es an Fantasie mangelt: Gerade ist im Becker Joest Verlag ein „großes Ideenbuch“ zum Thema erschienen, „von repräsentativ bis pflegeleicht“, wie es im Untertitel heißt.

Man kann sich aber auch einfach an die Faustregel halten: Was gut für Tiere ist, für Bienen und Nachtigallen zum Beispiel, tut auch dem Menschen gut, wie Katrin Koch vom Berliner Naturschutzbund (NABU) erklärt. „Wir reden immer von Umwelt, aber das ist eigentlich Quatsch: Wir sind doch Teil der Natur.“ Fruchttragende Büsche und Stauden sind besonders schön anzuschauen, Brombeersträuche geben Mensch und Tier Futter. Die Unterhaltung gibt’s gratis dazu. Wenn ein Haselnussstrauch Eichhörnchen anlockt, kann man sich darüber amüsieren, wie die hin und her rennen. Auch an winterharten Pflanzen laben sich zwei- und vierbeinige Wesen, die einen mit dem Schnabel, die anderen mit dem Auge.

Steingärten dagegen haben keinem Lebewesen was zu bieten. „Und wenn Tiere verschwinden, gehen ganze Lebensräume verloren“, sagt Katrin Koch. Neulich hat jemand sie gefragt, wozu wir überhaupt Elefanten brauchen. Ihre Antwort: „Ja, wozu brauchen wir denn Sie?“ Für Koch ist es keine Frage, dass der Mensch das Grün dringend benötigt. „Da kommt der Affe in uns durch. Ohne Natur gehen wir zugrunde.“

Unkraut zupfen tut den Menschen gut

Vorgärten sind auch deshalb gesund, weil sie die Kommunikation anregen, beiläufige Begegnungen fördern. Und solche Gespräche sind, wie Studien gezeigt haben, fürs persönliche Wohlbefinden des Großstadtmenschen ebenso wichtig wie Familie und Freunde.

Psychiater Mazda Adli berichtet von einer Untersuchung in Baltimore, wonach Menschen in Straßen mit besonders vielen Bäumen ein höheres Maß an gegenseitiger Unterstützung an den Tag legen. Gerade, erzählt er, kam er im Kreuzberger Graefekiez an einer Frau vorbei, die den Schlauch aus dem Haus gezogen hatte, um einen Baum zu gießen, und sich dabei mit Vorbeikommenden unterhielt. Das erlebt auch, wer im Vorgarten Unkraut zupft oder Rosen beschneidet. „Soziale Isolation dagegen“, so Adli, „ist ein entscheidender Krankmacher in der Großstadt.“ Seinen Patienten empfiehlt er, vor die Haustür zu treten, sich unter freiem Himmel zu bewegen. Manchmal erzählen sie ihm auch, wie gut ihnen Gartenarbeit tut.

Als Berliner ist man verwöhnt, so viel Grün wie hier findet man nur in wenigen Großstädten. Aber die Begehrlichkeiten wachsen, die öffentlichen Räume schrumpfen. Mazda Adli rät, sorgsam mit diesem Schatz umzugehen. „Wir werden ihn noch brauchen.“

Nicht jeder kann mit der Sense umgehen

Wie jeder weiß, der an einer Steinwüste vorübergeht. Die übrigens keineswegs so pflegeleicht ist: Laub und Unkraut lassen sich in solchen Anlagen nur schwer beseitigen. Richtig angepflanzt, erklären Landschaftsgärtner, machen heimische Stauden weniger Arbeit. Und Hugo von Hofmannsthal hatte eine Idee, wie man einem seelenlosen Garten auf die Sprünge hilft: einfach verwildern lassen.

Das sagt im Prinzip auch Katrin Koch, wobei die NABU-Mitarbeiterin pragmatisch und tolerant an die Sache rangeht. Sie mag nicht meckern über Menschen mit kurz geschorenem Rasen, selbst wenn dieser ökologisch wenig hergibt, will ihn denen, die darauf spielen wollen, nicht wegnehmen. Schon weil sie weiß, dass nicht jeder Großstädter mit der Sense umgehen kann. Das aber muss man, wenn man statt des öden Rasens eine bunte Langgraswiese haben will, die ihr so am Herzen liegt, wo Margeriten und hübsche Gräser gedeihen. Für den Anfang empfiehlt sie kleine Lockerungsübungen, Dreckecken. Ein Stückchen Rasen zur Wiese wachsen, die Stauden bis zum Frühjahr stehen lassen, sich das Beschneiden eines Strauchs ersparen. „Man muss nicht immer was machen, man kann auch was lassen.“ Und es sich stattdessen im Liegestuhl gemütlich machen.