Als Spätentwicklerin beschreibt Helena Bonham Carter sich gern. „Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Aber ich habe lange gebraucht, um erwachsen zu werden.“ Erst mit 30 ist sie zu Hause ausgezogen, da war sie längst ein Star, hatte eine fünfjährige Beziehung mit dem Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh hinter sich. „Ich bin ziemlich alt geboren und habe dann aufgehört zu wachsen“, hat sie mal in einem Interview gesagt. Dass sie zu Hause und damit Kind geblieben ist, hat viel mit ihrem Vater zu tun. Nach einer schief gelaufenen Hirntumor-Operation hatte dieser einen Schlaganfall erlitten und war für den Rest seines Lebens gelähmt.

Helena war damals 13. Und beschloss, sich nicht runterziehen zu lassen, selbst etwas zu tun. Mit den 100 Pfund, die sie bei einem Lyrikwettbewerb gewonnen hatte, kaufte sich die Schülerin in eine Schauspielerkartei ein.

Mit Eleanor Riese spielt Bonham Carter eine extrem gläubige Katholikin. Woran sie selber glaubt? Sie lacht sich kaputt. „Das versuche ich immer noch rauszukriegen.“ Auf jeden Fall glaubt sie an die Existenz höherer Kräfte. An die Verbindung mit Toten. An die Liebe, auch nach der schmerzhaften Trennung von Burton. Und an die Astrologie. „Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert.“ Ihr Sternzeichen: Zwilling. Die gelten als kommunikativ und gesellig, neugierig und geistig rege, offen gegenüber Neuem. Hassen Langeweile. Teilen ihre Meinung unverblümt mit.

Man müsse stur sein, um was zu erreichen

Offenbar glaubt sie auch an Zeichen. Dass ihre Mutter Elena heißt, so ähnlich wie Eleanor, dass sie in Köln einen Supermarkt namens Riese entdeckt hat, Eleanors Nachname, ja, dass die trotz ihrer schweren Krankheit so engagierte Frau Riese heißt, all das kann für sie kein Zufall sein.

Bonham Carters Großmutter Lady Violet hat in den 1950er Jahren einen Radiobeitrag zum Thema Glauben aufgenommen, der mit den Worten beginnt: „Vor allem glaube ich ans Leben.“ Dann setzt die liberale Politikerin mit großer Selbstverständlichkeit hinzu: „Ich habe Vertrauen ins Leben.“ Sie glaube an Mut, an die Entschlossenheit, nicht zu resignieren. Helena Bonham Carter stimmt aus vollem Herzen zu. Das ist es, was sie an Eleanor ebenso wie an ihrem eigenen Vater so bewundert: ihren gewaltigen Mut angesichts widrigster Umstände.

Von ihren Eltern, mit denen sie eine innige Beziehung verbindet, hat sie viel Kraft bekommen, den Glauben an sich selbst. (Was nicht bedeutet, dass sie nicht bis heute zu scharfer Selbstkritik neigt.) Ihre Mutter, die immer offen über ihren Nervenzusammenbruch gesprochen hat, nennt sie „einen der stärksten Menschen, die ich kenne“. Nicht nur als Therapeutin gebe diese anderen ein Gefühl der Sicherheit. „Die Leute erzählen ihr alles.“ An ihrem Vater bewundert sie seinen Humor, dass er nicht bitter wurde oder wütend, immer seine Neugier behielt.

Das Durchhaltevermögen hat Helena Bonham Carter von ihren Eltern geerbt. Oft wird sie als eigensinnig und stur bezeichnet, auch das eine Ähnlichkeit mit der Figur von Eleanor. „Ich glaube, man muss stur sein, um was zu erreichen. Das ist nur ein anderes Wort für Entschlossenheit. Dafür weiterzumachen, immer wieder: Steh auf, versuch’s noch mal.“