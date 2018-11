Hinkommen

Flüge nach Pereira haben in der Regel zwei Zwischenstopps, meist in Madrid oder London und in Bogotá. Das Ganze dauert etwa 20 Stunden und kostet ab 1200 Euro, etwa mit British Airways und Avianca. Ab Pereira weiter mit dem Bus bis Salento. Tickets kosten umgerechnet circa zwei Euro.

Unterkommen

Ein uriges Hostel ist das Tralala. Schon allein wegen des Namens einen Besuch wert. Doppelzimmer ab 33 Euro pro Nacht, hosteltralalasalento.com.

Eine spektakuläre Aussicht hat das Hotel El Mirador Del Cocora. Doppelzimmer ab 59 Euro, elmiradordelcocora.com.

Rumkommen

Paramotrek organisiert Touren zwischen einem und vier Tagen, von der Wanderung durchs Wachspalmental bis zu mehrtägigen Treks auf höhere Gipfel. Bei langen Touren sind Unterkunft, Hauptmahlzeiten und Snacks inklusive. Die Dreitagestour auf den Nevado del Tolima kostet 200 Euro, paramotrek.com.