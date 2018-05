Sie glauben wirklich, dass billigere Tickets und Samstagsspiele zu weniger Gewalt führen würden?

Nein, das allein würde kaum reichen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Fußball in seiner Struktur leider immer eine Spielwiese für Gewalt war. Das Setting ist optimal: Zwei Farben treten gegeneinander an, der Kampf konzentriert sich auf ein Spielfeld, es gibt Körperkontakt — Zweikämpfe sind auch Kämpfe. Dazu ist das Ganze noch historisch aufgeladen, weil Fußball im Gegensatz zu anderen Sportarten viel mit nationaler Identität zu tun hat.

Wir sprechen von Hooligans und denken an glatzköpfige Schläger. Gibt es auch gewalttätige Frauen?

In Deutschland sind mir keine Frauenkämpfe bekannt. In Russland schon, da habe ich ein Video gesehen: sieben gegen sieben. In einem russischen Männerkampf war auch mal eine Frau dabei, wurde aber nicht als vollwertiges Mitglied gerechnet.

Eines Ihrer Anliegen ist es, nicht alle Hooligans über einen Kamm zu scheren. Welche Szenen unterscheiden Sie?

Bei den Hooligans drei Gruppen. Es gibt die gewaltaffinen Schläger, die zu sogenannten Ackermatches gehen. Das sind in Deutschland geschätzt um die 1000, genaue Zahlen existieren nicht. Dann gibt es die ehemaligen Kämpfer, die sind bis zu 60, 70 Jahre alt, über ihrem körperlichen Zenit, aber noch bestens vernetzt. Wir haben sie bei den Demos „Hooligans gegen Salafisten“ 2014 gesehen. Die dritte Gruppe ist die größte. Das sind Lifestyle-Hooligans, die vielleicht keine eigene Gewalterfahrung haben, aber die einschlägige Musik hören, die Facebookseiten liken. Eigentlich eine Fankultur der Szene.

Ziemlich unübersichtlich.

In deutschen Fußballfanszenen finden wir alles: von antidiskriminierend bis rechtsextrem, von gewaltfrei bis gewaltaffin, von elitär bis basisdemokratisch – und jeweils alles dazwischen. Was die Hooligans anbelangt: Der Chef einer Frankfurter Hooligangruppe ist ein waschechter Nazi. Aber in seiner Gruppe finden sich viele Migranten.

Wie passt das zusammen?

Man trifft sich auf einer männerbündischen Geschäftsebene. Gewalt und Business verbinden. Die Herkunft rückt in den Hintergrund. Oft funktioniert das.

Können Fanszenen daran zerbrechen?

In Deutschland macht mir aktuell Köln Sorgen. Ein Teil der Ultras dort hat sich immer gegen Diskriminierung und Rassismus starkgemacht, auch mit Spruchbändern gegen die AfD. Gleichzeitig gibt es dort eine rechte Szene, die im Lauf der Jahre immer stärker wurde. Sie erinnern sich an die BBC-Doku über russische Hooligans, über die wir vorhin sprachen? Darin kommt mutmaßlich auch Denis Nikitin vor. Nikitin ist eine Schlüsselfigur des russischen und europäischen Hooliganismus, stramm rechtsextrem. Er pflegt enge Kontakte nach Köln, spricht fließend Deutsch und organisiert hier Kampfsportevents. In einem Interview mit einem ukrainischen Hooliganblog sagte Nikitin, dass seine Kameraden in Köln die AfD unterstützen.

Gibt es weitere Verbindungen zwischen deutschen Hooligans und der AfD?

Die Imperium Fighting Championship, ein Kampfsportfestival aus der Hooliganszene bei Lok Leipzig, hat im September Wahlwerbung für die AfD gemacht. Bei den Pegida-Demos waren Dresdner Hooligans präsent.

In welcher Funktion?

Ich war bei drei Demonstrationen. Es gab dort meines Erachtens einen informellen Ordnungsdienst, gewalttätige Aktionsgruppen, die sich wie kleine Satelliten immer um den Demozug herum bewegt haben und politische Gegner angriffen. Manche trugen Vereinslogos auf Hose oder Mütze.

Während Ihrer Recherchen trafen Sie Gewalttäter und wurden auch selbst Zeuge von Gewalt. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Gewalt hat etwas Faszinierendes. Sie ist aktionsgeladen, verspricht Macht. Ich glaube, niemand kann sagen, dass das nichts in ihm auslöst. Ähnliche Gefühle versprechen wahrscheinlich nur Sex und Drogen. Wer zu Gewalt forscht, sollte sich das vorher klarmachen.