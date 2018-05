Was genau hat Sie fasziniert?

Nehmen wir die Kampfsportveranstaltungen. Ich fand es sehr spannend, mit welchem Respekt die Kämpfer dort miteinander umgingen. Das gilt auch für das Publikum. Bei solchen Massenevents geschieht es ja oft, dass es auf den Toiletten zu Gedränge kommt, drei Pissoirs, lange Schlangen, Geschiebe. Das ist dort nie passiert, obwohl im Publikum rechte Schläger, Rocker und Hools standen. Die machten ständig so höfliche Gesten, hielten sich die Türen auf.

Klingt nett.

Die potenzielle Gewalt, die dort in der Luft liegt, kann man fast greifen. Dass nichts passiert, liegt wohl auch daran, dass sich die Gewaltmonopole ausgleichen. Oder praxisnäher: Wenn Sie sich dort mit dem Falschen anlegen, haben Sie richtig Ärger. Höflichkeit hat immer mit Macht zu tun.

Wie im Kalten Krieg. Ihr habt die Bombe, wir auch.

Das Prinzip der Abschreckung, genau.

Sie erzählen viel von Kampfsportturnieren, Hooliganismus als körperliche Ertüchtigung. Ist er heute weniger ideologisch als früher?

Was bedeutet Ideologie? Jenseits vom Links-rechts-Denken kann auch männerbündische Gewalt eine Ideologie sein. Aber ja, für manche Hooligans steht das Ackermatch als Sport im Vordergrund, denen geht es nicht primär um Politik.

Beim Ackermatch treffen sich zwei Gruppen und verprügeln sich abseits der Öffentlichkeit.

Im Grunde sprechen wir über Gruppenkampfsport. In Deutschland gibt es Taekwondo, Karate, MMA, aber keine legale Form des Gruppenkampfes. Die Ackermatches hat der Bundesgerichtshof kriminalisiert und sie in einem Präzedenzfall 2015 als organisierte, gemeinschaftliche Körperverletzung betrachtet.

Finden Sie das gut?

Nein. Wenn Leute Kampfsport betreiben wollen, sollen sie das tun. Dann aber bestenfalls technisch richtig und ohne dabei Unbeteiligte hineinzuziehen. Durch die Illegalisierung sind die Leute kaum zugänglich für äußere Einflüsse. Wenig Schiedsrichter, kaum Ärzte, keine Verbände, keine Sozialpädagogen. Könnte man mit denen arbeiten, die sich dort prügeln, könnte man versuchen, darauf hinzuwirken, dass die Gewalt den Rahmen der Matches nicht verlässt.

Warum gibt es kaum Stimmen, die das fordern?

Das ist ein heißes Eisen. Kein Politiker macht sich einen guten Ruf, wenn er für die Legalisierung von Ackermatches eintritt. Die mangelnde Gewaltprävention sehe ich insgesamt als großes Problem. An jedem Bundesligastandort sind Sozialpädagogen, die mit den Fans arbeiten. In den Kampfsportställen, wo Hooligans viel Zeit verbringen, gibt es keine. In der Schule lernt jedes Kind Kugelstoßen, aber kaum eines Selbstverteidigung.

Warum sollten sie das lernen?

Es geht um einen kompetenten Umgang mit Gewalt, Vermittlung von Werten und Selbstkontrolle, politische Reflexion und die Fähigkeit, sich behaupten zu können.

Sie äußern im Buch auch ein Anliegen, das uns betrifft, die Zeitungen.

Ich lese oft in Artikeln, die Gewalt hätte eine „neue Dimension“ erreicht. Das ist geschichtsvergessen. Ja, es gibt immer wieder erschreckende Szenen, aber nein, es gab den Sport noch nie ohne. Generell ist Zuschauergewalt keine Erfindung des Fußballs: In Delphi wurde 450 vor Christus Wein in den Stadien verboten, weil es vermehrt zu Schlägereien kam. Das Thema ist uralt, ständig neue Superlative ergeben keinen Sinn.

Robert Claus nimmt in seinem Buch "Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik“ (Werkstatt) den Hooliganismus, die zentralen Entwicklungen, Verbindungen in die Rockerszene und die Erfindung der Ackermatches in den Blick.