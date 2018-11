4. HOTELS MIT PRIVATPOOL

Wann haben Sie zuletzt in einem Hilton oder Ibis Hotel geschlafen und beim Aufwachen gewusst, in welcher Stadt sich Ihr Zimmer befindet? Die Einrichtung verrät es oftmals nicht, den standardisierten Vorgaben sei Dank. Klar, dass sich das Londoner Ehepaar Tamara und James Lohan im Kettenhotel trotz Fünf-Sterne-Status unpersönlich behandelt fühlte. Und kurzerhand eine Agentur gründete, die nur besondere Unterkünfte ab vier Sterne in ihr Portfolio aufnahm. Und zwar für fast jeden Geldbeutel. Mr and Mrs Smith, die namensgebenden Pseudonyme, stehen heute für geschmackvolle Häuser auf der ganzen Welt. Das Angebot reicht von Familienhotels in thailändischen Kolonialvillen über Budget-Boutiquehotels in Palm Springs bis zu Luxusresorts auf den Seychellen. Die Webseite hilft mit übersichtlichen Kategorien wie Privatpool, familien- oder haustierfreundlich, Spa-Bereich und Zentrumslage. Es gibt einen Blog, der neue Hotels oder besondere Erlebnisreisen empfiehlt. Nach der Anmeldung auf der Website wird man Mitglied und kann bei jeder Übernachtung Statuspunkte sammeln und kleine Aufmerksamkeiten erhalten. Wie wäre es mit einer kostenlosen Handmassage, einer Willkommensflasche Wein oder speziellen Duftkerzen aufs Zimmer? Die Kommunikation erfolgt auch hier ausschließlich in der Weltreisendensprache Englisch.

mrandmrssmith.com

5. DESIGN FÜR ALLE

Noch ein Paar, das sich den Hotelaufenthalt anders vorgestellt und nach Rückkehr eine Website mit kuratierten Tipps aufgebaut hat: Roxane Gergaud und Richard Dana haben 2015 die Buchungsseite Doris & Dicky gegründet. Ihr Ziel ist es, gut gestaltete Boutiquehotels für ein normales Budget zu finden. Einfach, schick, günstig. Unter diese Formel fallen Townhouses in Porto, umgebaute Herrenhäuser in Südfrankreich, Riads in Marrakesch oder eben das Sir Savigny in Berlin. Angeblich wurde jede der angebotenen Unterkünfte getestet. Der Erfolg von Doris & Dicky ist dermaßen groß, dass die Website jüngst vom Konkurrenten chicretreats.com übernommen wurde. Die Gründer arbeiten nun von dort aus weiter an ihrem Motto „Mehr Chic für wenig Geld“.

dorisanddicky.com

6. HÄUSER IM VOGTLAND

Fünf Meter hohe Räume! Davon können selbst Berliner Altbaubewohner nur träumen. Im Bed & Breakfast Hadley’s im Hamburger Univiertel wird’s Realität. Und wer wollte nicht schon immer mal in einem Bahnwärterhäuschen übernachten – und dabei tief schlafen, denn Züge fahren im vogtländischen Droßdorf nicht mehr vorbei. Das sind nur zwei der rund 110 europäischen Unterkünfte, die meisten davon Ferienwohnungen und -häuser, die auf der Seite „Selected places“ vorgestellt werden. Mit der ging Anja Haushalter vor zwei Jahren an den Start. Die frühere Fernsehproduzentin will „Häuser mit Seele“ empfehlen, deren Gastgeber Wert auf schöne Gestaltung legen. Luxuriös müssen sie nicht sein. An der Sprache könnte die Wahl-Berlinerin noch feilen. Die Beschreibungen klingen etwas arg nach Prospektdeutsch, und vielleicht gibt’s ja noch ein paar Synonyme für das überstrapazierte Wort „charmant“. Aber die Fotos und die Auswahl der europäischen Domizile überzeugen.

selected-places.de

Texte von Susanne Kippenberger und Ulf Lippitz.