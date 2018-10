Ruhiges Tempo

Langsam geht es auch auf den gut ausgebauten Straßen zu, obwohl der Verkehr übersichtlich ist. Eine Tour durch Ruanda ist eine kurvenreiche Angelegenheit. Das „Land der tausend Hügel“ nennen die Ruander ihre Heimat. Was in der Praxis bedeutet: das Land der tausend Serpentinen.

Maximal 60 Kilometer pro Stunde sind gestattet, selbst bei wenig Verkehr treten Autofahrer lieber auf die Bremse. Das hat zwei Gründe. Kinder auf dem Heimweg von der Schule marschieren oft auf der Straße oder sausen auf klapprigen Rädern die Kurven herunter. Außerdem kontrollieren Polizisten an den unmöglichsten Punkten. Allerdings wollen die Gesetzeshüter keine Schmiermittel, sondern ziehen lieber gleich den Führerschein ein. Papiere, bitte! Der junge Polizist am Checkpoint ist begeistert, als er deutsche Reisende antrifft. „Hitler“, sagt er und lässt die Touristen passieren.

Nächste Verwandte

Die Attraktion des Landes sind die seltenen Berggorillas an den Hängen der Virunga-Vulkane im Norden. Rund 1000 leben dort noch in Familienverbänden. Der Zugang zu den Menschenaffen ist beschränkt, nur acht Touristen dürfen je eine Gorillafamilie besuchen, maximal 96 pro Tag. Der Preis für eine geführte Tour ist heftig: 1500 US-Dollar. Damit will das Land die Kosten für Naturschutz und Grenzsicherung decken.

Nach einer Stunde Trekking durch den Regenwald auf 2500 Meter Höhe sieht man sie plötzlich: Ein Silberrücken mampft Bambussprösslinge in sich hinein, fläzt sich auf das Unterholz, als wäre es ein Fernsehsessel. Ein Weibchen säugt ihr Jungtier und guckt gelangweilt auf die Zweibeiner. Ruhig, würdevoll, leise bewegen sich die Tiere.

Bei den Schimpansen im Süden Ruandas erleben Besucher das Gegenteil. Die Primaten bewohnen Teile des Nyungwe-Urwalds und sind schnell, hektisch und laut. Morgens kommen sie von den Bäumen herunter, um Früchte aufzulesen. Das ist die beste Zeit, um sie mit Hilfe eines Rangers zu erspähen. Die Tiere sind scheuer als ihre großen Verwandten und gemeiner. Wenn eine Meerkatze den Schimpansen zu nahe kommt, kann es passieren, dass sich die großen Affen einen kleinen schnappen – und ihn verspeisen. Die Nähe zu den Menschen scheint durch: Allesfresser.

Grünes Wunder

Der Nyungwe-Wald gehört zu den ältesten und größten zusammenhängenden Wäldern Afrikas. Er macht fast zehn Prozent von Ruanda aus und steht komplett unter Naturschutz. Nyungwe beginnt dort, wo die Reihenmuster der Teeplantagen aufhören und die Bäume wild in den Himmel schießen. Eine Straße führt quer durch den Urwald, auf der auch das Nationalparkhauptquartier liegt. Schwarzweiße Meerkatzen plündern die Papierkörbe am Parkplatz. Dort beginnen die Wanderwege in den Park hinein, diese dürfen nur unter Begleitung von Rangern betreten werden.

Um die Dimension des Waldes aus der Höhe zu erahnen, hat die Naturschutzbehörde eine 200 Meter lange Hängebrücke über den Wipfeln errichtet, die einzige in Ostafrika. Sie wackelt leicht beim Hinübergehen. Von ihr aus erstreckt sich der Blick kilometerweit über die immergrünen Kronen hinweg, und man fühlt sich schnell sehr klein in diesem Gewimmel von Königsbäumen.

Blaues Wunder

An den Vulkanen gedeihen die Früchte des Landes, aus dem See kommen seine Schätze. Der knapp 90 Kilometer lange und bis zu 480 Meter tiefe Kivusee stellt für den Staat eine natürliche Grenze zur Demokratischen Republik Kongo dar. Am Ufer wachsen Kaffee und Tee, aus der Tiefe bergen Maschinen Erdgas.

Die Plantagenbesitzerin Rosamond Halsey Carr schrieb in ihren Memoiren: „Kunstvolle europäische Villen, verziert im Überfluss mit Hibiskus und Oleander, reihten sich am Ufer aneinander.“ Diese Kolonialfantasie ist im nördlichen Kisengi noch zu erahnen. Manch Herrensitz beherbergt heute ein Hotel, Palmen wachsen am Strand, wo das spiegelglatte Wasser zum Baden einlädt. Es sieht aus wie ein ruhiger Abschnitt an der italienischen Riviera.

Seit Kurzem kann man den Kivusee mit einem Kanu erkunden. Man paddelt an den Anlegern vorbei, wo die Fischer ihre Netze trocknen und schwangere Frauen einen Express zur nächsten Bucht einfordern. Einige Boote fahren hinüber zur anderen Uferseite. Im Kongo bleiben die Touristen wegen der instabilen politischen Lage aus, in Ruanda hat sich die Besucherzahl in den vergangenen zehn Jahren auf 1,2 Millionen verdoppelt.