Gunda Borgeest, 55, arbeitet bundesweit als Aufräumberaterin. Als sie vor fünf Jahren keinen Job fand, machte sie sich mit ihrer Firma „Schönste Ordnung“ selbstständig. Nun berät sie Messies, Studenten, Familien – und manchmal wollen sogar Kinder mit ihr aufräumen.

150 Fälle löste sie bislang, nur einmal konnte sie nicht helfen und musste einen Mann mit Messiesyndrom an einen Psychologen weitervermitteln. Im nächsten Jahr erscheinen von ihr ein Ratgeber und ein Buch mit literarischen Aufräumgeschichten. Was Gunda Borgeest ihren Kunden beibringt, lebt sie selbst vor: Zum Interview empfängt sie bei sich zu Hause, im großzügigen Dachgeschoss eines Neubaus an der Grenze zwischen Kreuzberg und Berlin-Mitte. Licht durchflutet die Wohnung von zwei Seiten, auf dem Fischgrätparkett liegt kein Staubkorn, in der Mitte des Raums hat die Aufräumberaterin einen Notenständer drapiert, die offene Küche ist blitzblank.

Gegen den Begriff Minimalistin wehrt sie sich und deutet auf die weißen Skulpturen in einigen Ecken: Immer wieder nutzen Künstler ihre Wohnung als Galerie.

Hat sie extra Ordnung gemacht? Nein, sagt Borgeest, so sehe es hier immer aus. Überhaupt, sie sei nicht rigide, ihre Kosmetika ordne sie nach keinem bestimmten Muster an. Dafür sind ihre Falttechniken beeindruckend, wie ein Blick in ihre Schubladen verrät.