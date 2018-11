David Sedaris David Sedaris, 61, geboren in North Carolina, wurde bekannt mit humoristischen Essays, in denen er sein Leben und seine Neurosen ausbreitet. Kürzlich erschien „Calypso“ (Blessing, 274 Seiten, 22 Euro). Darin schreibt er unter anderem seine Reisen mit seiner Familie. Sedaris lebt in London und West-Sussex, wo er viel spazieren geht und dabei Müll aufsammelt.

Und jetzt?

Keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, die Anzahlung zurückzugeben. Ich weiß eh nicht, wie das funktionieren soll. Da kommt diese 30-köpfige Filmcrew, und in meinem Haus gibt es eine Steckdose pro Raum. Vielleicht machen die das wie bei einem Freund, dessen Arbeitszimmer sie komplett im Studio nachgebaut haben. Das würde mich dann ebenfalls davon erlösen, den Gastgeber zu spielen.

Was ist daran so schlimm?

Das fragt Hugh, mein Freund, auch immer. Das Problem ist, dass unser Leben von außen betrachtet so wunderbar aussieht. Ist es natürlich nicht, aber ich hab das Gefühl, ich müsste den Ansprüchen gerecht werden, dann kannst du natürlich nicht streiten oder nörgeln. Leider kann man Hugh nicht kontrollieren – und das macht es manchmal doch etwas kompliziert.

Viele Ihrer Geschichten spielen oder beginnen am Flughafen. Warum?

Es liegt wohl daran, dass ich über mein Leben schreibe. Und außer Reisen mache ich ja nichts. Ich erinnere mich, wenn ich früher Talkshows sah und die Gäste redeten die ganze Zeit übers Flugzeug, dachte ich: Habt ihr sonst kein Thema? Heute ist mir klar, dass das wirklich ihr Zuhause ist!

In Deutschland fahren Sie Zug.

Ich war an diesem Wochenende zehn Stunden in Zügen, und niemand hat Musik auf dem Telefon gespielt oder ohne Kopfhörer Filme gesehen, niemand hat gebrüllt. Himmlisch. Wenn Sie in England Zug fahren, sitzt da immer eine alte Frau, die ihre Fingernägel lackiert. Davon bekomme ich sofort Kopfschmerzen. Aber wenn ich sage: Können Sie das bitte bleiben lassen, die Fenster kann man nicht öffnen, dann schauen die Leute mich an, als wäre ich bekloppt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich in englischen Zügen Streit hatte, weil die Leute ihre scheiß Fingernägel machen.

Und außer Ihnen sagt da niemand was zu?

Pfff. Die Leute haben einfach Angst. In Frankreich sah ich mal, wie ein Junge seine Initialen in einen Automaten auf dem Bahnsteig kratzte. Mehrere Leute sagten ihm: „Lass das. Das gehört allen.“ In England würde sich das niemand trauen. Der Junge könnte ja ein Messer haben. Das wird immer schlimmer.

Wo kommt diese Angst her?

Unsere Nachbarin liest die „Daily Mail“. Die Zeitung ist voll mit Geschichten, die einem Angst einjagen sollen. Inzwischen machen die Leute ja nicht mal mehr auf, wenn es bei ihnen klopft. In meinem Dorf gibt es einen E-Mail-Verteiler, über den sich die Nachbarn warnen, wenn irgendwo ein Transporter parkt. Man könnte meinen, das Dorf läge in Syrien. Und dabei ist es diese kleine reiche Enklave, in der nichts passiert. Was niemanden daran hindert, seinen Müll in die Gegend zu schmeißen.

In Ihrem neuen Buch erzählen Sie auch von Ihrer aktuellen Obsession: Müll sammeln. Berlin hat den Ruf, eine sehr dreckige Stadt zu sein. Stimmt das?

Ich bin ernsthaft erschüttert von der Menge an Abfall, die ich im Tiergarten rumliegen sah. Aber immerhin werfen die Leute hier ihren Dreck in die Nähe der Eimer. Auch Frankfurt war an manchen Ecken voller Unrat. Ich habe fünf Müllmänner beobachtet. Das hat mich fast verrückt gemacht. Die haben so viel übersehen. Gestörte Menschen wie ich machen einen viel, viel besseren Job als die, die bezahlt werden. Und wenn ich mein Leben riskieren muss, weil ich an einer nicht einsehbaren Kurve ein Papier aus dem Graben fischen muss, dann tu ich es trotzdem. Ich könnte sonst nicht schlafen. Deshalb gehe ich jetzt meist nachts raus, wenn weniger Verkehr ist. Nur ich und meine Stirnlampe.

Sind Sie generell lieber allein unterwegs? Die Familientrips, von denen Sie schreiben, klingen nicht gerade erholsam …

Ich würde nicht mit meinem Vater reisen wollen. Er ist sehr ungehobelt, ständig muss man sich entschuldigen und hinter ihm aufräumen. Wenn man alleine unterwegs ist, beobachtet man mehr, hört besser zu, was die Leute erzählen. Deshalb fahre ich lieber auf Dienstreise als in den Urlaub.

Weil Sie dabei mehr lernen?

Genau. Du triffst keine Franzosen auf dem Eiffelturm, und die machen auch keine Selfies vor der Mona Lisa. Ich habe einen Freund, mit dem reise ich jedes Jahr irgendwo hin. Als wir in Rumänien waren, haben wir mit niemandem von dort gesprochen. Als ich später noch mal auf Lesereise hinfuhr, habe ich jede Menge Rumänen getroffen.

Und mit denen mehr als Smalltalk gemacht?

Um das zu umgehen, habe ich angefangen, alle Leute nach den schmutzigsten Beschimpfungen auszufragen, die sie kannten. Was man so brüllt, wenn einem jemand die Vorfahrt klaut. Die schönsten habe ich dann in einem Essay zusammengetragen. Die beste kam aber so spät, dass sie es leider nicht mehr ins Buch geschafft hat.

Welche war das?

Die stammt von einer Türkin. Wenn man in ihrer Heimat jemanden wirklich beleidigen will, flucht man: Ich pflanze deiner Mutter eine Tanne in ihr Loch und ficke deine Schwester in deren Schatten. Als Urlauber hätte ich das niemals erfahren.