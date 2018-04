Seitdem fließt Psychologie in Ihre Arbeit ein?

Das hat noch lange gedauert, meine Frau sagt, zweieinhalb Jahrzehnte, in denen ich mich über sie lustig machte. Ihre Psychologie sei eine weiche Wissenschaft und meine Ökonomie eine harte.

Was an der Psychologie ist von Interesse für die Ökonomie?

Zum Beispiel, dass wir Menschen von verschiedenen Motiven getrieben sind: Fürsorge, Wut, Furcht, Leistungsdrang. In der Wirtschaft wird der Statuskampf überbetont. Wer ist der berühmteste Wissenschaftler, wer der CEO mit dem höchsten Bonus? Ein internationaler Wettstreit, in dem Benachteiligten nur die Rolle des ewigen Verlierers bleibt. Populisten machen sich das zunutze. In diesen Bewegungen sind alle Mitglieder der Gruppe weitgehend gleich: „Everyone is an American.“ Wer einem Populisten folgt, kann sich wohlfühlen als Gleicher unter Gleichen und nimmt dabei sogar in Kauf, dass sein Wohlstand leidet.

Klingt abstrakt. Was folgt für Sie daraus?

Dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir unser Umfeld so gestalten, dass nicht Konkurrenz und Konflikt begünstigt wird, sondern Kooperation. Ich arbeite mit Tania Singer zusammen …

... sie ist die Direktorin für Soziale Neurowissenschaft am Max-Planck-Institut …

… sie erforscht: Wie können wir das menschliche Gehirn so, ja, trainieren, dass es uns zur Zusammenarbeit bewegt? Der Homo sapiens ist nur so erfolgreich in der Evolution, weil er die Fähigkeit hat, mit vielen Menschen zu kooperieren. Bei den Affen klappt das in Verbänden von bis zu 50 Tieren. Werden es mehr, spalten sich Gruppen ab. Beim Menschen kann es Millionen geben, die zusammenhängen – vereint nur durch eine Flagge.

Singer untersucht auf dem Charité Campus Mitte anhand von Versuchspersonen den Einfluss von Meditation aufs Gehirn. Meditieren Sie mit und lassen sich anschließend in den Hirnscanner schieben?

Meditation ist ihr Ding, nicht meines. Mir geht es darum, beispielsweise neue Prozesse für internationale Verhandlungen zu entwickeln. Dass jedes Land seine Klimaziele bereits beschlossen hat, die beim Gipfeltreffen auf den Tisch kommen, wie es zurzeit praktiziert wird, ist schon mal ganz schlecht. Tania Singer und ich teilen den Grundgedanken, dass sich unsere Präferenzen nicht unveränderbar im Gehirn befinden wie Hardware in einem Computer, sondern im sozialen Umgang erst entstehen. Ein wichtiger Begriff dabei ist Compassion, Mitgefühl, das wir ausbilden sollten.

Sie sind beim Weltwirtschaftsforum in Davos anzutreffen, haben Aufsichtsratsmandate, sind im Beirat der Allianz. Die Gruppe, die die Wirtschaft antreibt, ist dem Menschenbild, das Ihnen vorschwebt, fern. Manche klagen Boni oder Abfindungen sogar ein, auch wenn sie erfolglos agieren.

Menschen sind vielseitig, und eine Seite ist der Egoismus. Ich bin der Ansicht, dass es Boni geben soll, aber auch Mali. Beides sollte eingezahlt werden auf ein Konto, das man erst nach zehn bis 15 Jahren auflösen kann. Oft bekomme ich darauf die eigennützige Antwort zu hören: Schön gedacht, Herr Professor, aber wir leben in einer Welt, in der andere Länder nur Boni zahlen. Wer kommt dann noch zu uns? Ich sage: Machen wir es trotzdem! Diejenigen, die nur Boni verdienen wollen, auch wenn sie ihnen nicht gebühren, wollen wir gar nicht haben. Das sind die, die Wirtschaftskrisen verursachen.

Oft studieren Menschen Wirtschaft, die eine materialistische Ader haben. Wie war es bei Ihnen?

Als Schüler wollte ich dasselbe tun wie meine Eltern: Kleider verkaufen auf der Mariahilfer Straße in Wien. Sie führten ein Modehaus für „Damen im gehobenen Mittelstand“. Ich fragte mich, welches Studienfach am relevantesten für meinen späteren Beruf wäre, und kam auf die Ökonomie. Ich ging nach Oxford, dort gab es Wirtschaft nur in der Kombination mit Philosophie und Politik. Es stellte sich heraus: Ich liebte die Philosophie und hasste die Ökonomie. Meine Eltern sagten, als Philosoph sei man wahrscheinlich nicht besonders gut im Kleiderverkaufen, als Politologe auch nicht. Sehen Sie, wie sehr das Umfeld einen steuert! So ging ich an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät nach Princeton, um einen Doktor zu machen.