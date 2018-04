Als Präsident der Initiative „Global Solutions“ planen Sie für Ende Mai in Berlin ein großes Symposium zu den Zukunftsfragen Klima, Digitalisierung, die multilaterale Weltordnung …

... unser Ziel ist es, in Berlin eine alljährliche Begleitkonferenz zum G-20-Gipfel zu etablieren, ein bisschen wie die Münchner Sicherheitskonferenz, nur für wirtschaftspolitische Themen. Ein Treffpunkt, um kluge Ideen auszutauschen in einer Welt voller grenzübergreifender Probleme. Nobelpreisträger wie George Akerlof haben schon zugesagt, Bundeskanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz und Arundhathi Bhattacharya, die eine der größten Banken Indiens leitete. Die G 20 sind unser Adressat, weil sie sich um die Themen kümmern, die Kooperationen zwischen Ländern erfordern.

G 20 gilt vielen als globales Machtkartell, deswegen gab es in Hamburg auch solche Proteste.

Die Proteste gibt es regelmäßig, unter anderem, weil man damit leicht in die Schlagzeilen kommt und die Randalierer sich in einer großen Menschenmasse sicher fühlen. Aus unserer Sicht ist eine nachhaltige Strategie für die G 20, den sozialen wieder an den wirtschaftlichen Wohlstand zu koppeln.

Der naheliegende Weg dorthin ist, linke Parteien zu wählen, die Reichtum umverteilen.

Umverteilung bringt einfach zu wenig. In den meisten europäischen Ländern fließen nur zwischen 20 und 25 Prozent der Staatseinnahmen wirklich von den Reichen zu den Armen. Der Rest geht aus der rechten Tasche der Mittelschicht heraus und kommt in die linke Tasche der Mittelschicht wieder hinein. Zum Beispiel werden mit den Steuern der Mittelschicht Universitäten unterhalten, die vor allem die Kinder der Mittelschicht besuchen. Und wenn tatsächlich irgendwo mal nennenswerte Summen umverteilt werden, schadet das häufig der Wirtschaft, weil dadurch Anreize geschaffen werden, die produktivem Handeln entgegenstehen. Stattdessen müssen Benachteiligte mehr Möglichkeiten bekommen, Kompetenzen zu erwerben, um wieder Arbeit zu finden.

Im Hartz-IV-System, das zurzeit diskutiert wird, empfinden Betroffene insbesondere die Weiterbildungsmaßnahmen als entwürdigend. Beispielsweise Bewerbungstrainings mit Stilberatung. Wie schafft man es, dass die riesige Arbeitsmarktbürokratie weniger dieser Unsinnigkeiten erzeugt?

Ganz einfach: indem wir den Sozialstaat in heutiger Form längerfristig abschaffen. Mein Vorschlag: Führen wir stattdessen Sozialkonten ein. Jeder bekommt ein Beschäftigungskonto, ein Ausbildungskonto, ein Gesundheitskonto, ein Rentenkonto. Die Abgaben bleiben, wie sie sind. Doch jeder Euro, den ich für die Arbeitslosenversicherung zahle, geht künftig auf mein Beschäftigungskonto. Wenn ich Arbeitslosenhilfe beziehe, sind das in meinem System Auszahlungen von dem Konto.

Also ein gläserner Sozialstaat.

Nein, mehr als das, denn ich kann Geld von einem Konto auf ein anderes übertragen. Wenn ich arbeitslos werde, kann ich mir einen Beschäftigungsgutschein kaufen. Noch ein wichtiger Baustein meines Systems. Damit wird meine Arbeit subventioniert. Je länger ich arbeitslos bin, desto höher fällt diese Subvention aus. Ich werde als Arbeitskraft für den, der mich einstellt, immer billiger. Oder aber ich kann Geld von meinem Ausbildungskonto nehmen und mich weiterbilden. Auch hier gilt das Prinzip: Je länger eine Person arbeitslos ist, desto höher wird die Ausbildung vom Staat subventioniert. Jeder Mensch ist anders. Jeder weiß selbst am besten, wo seine Potenziale liegen.

Viele Konzerne aus dem Silicon Valley schreiben sich Weltverbesserung auf die Fahnen und letztlich geht es ihnen doch vor allem ums Geldverdienen, das zeigte der Datenskandal um Facebook. Sie, Herr Snower, wollen mit Unternehmen kooperieren. Sind das die richtigen Partner?

Facebook wäre nicht unser Partner. Abgesehen davon sagt die Wirtschaft zu Recht: Ich bin darauf ausgerichtet, Shareholder value zu maximieren. So sind die Regeln der Marktwirtschaft.

Wie wollen Sie Wirtschaftsführer für Ihre Ideen gewinnen? Deren Welt scheint weniger bestimmt von sozialem Gewissen als von Statusfragen.

Statusmerkmale ändern sich. Viele Sklaven zu haben, war mal ein echtes Statussymbol. Stellen in der Bibel wurden herangezogen, um das zu rechtfertigen. Dann kam das Menschenbild der Aufklärung. Auf einmal war Sklaverei ein Verbrechen.