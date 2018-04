Wie sind diese Muster entstanden?



Er hat durch unsere Kindheit einen echten Schaden erlitten. Neben den Kriminellen habe ich als Anwältin auch Psychiatriepatienten betreut. Da habe ich gesehen, was das Gehirn mit einem machen kann. Es ist ja nicht alles eine Entscheidung, was wie eine aussieht. Oft ist gar kein Wille beteiligt. Im Gehirn passiert etwas Chemisches.

Sie sagen immer „er“, wenn Sie Ihren Bruder meinen.



Ich will seinen Namen nicht zu oft aussprechen, das kommt mir zu nahe. Im Gericht sage ich „Wim“, die Kurzform von „Willem“.

Glauben Sie, dass Ihr Bruder ein Opfer seiner Hirnfunktionen ist?



Seiner Biologie. Seiner Natur und deren Nahrung. Unsere Nahrung ...

… Sie meinen den emotionalen Umgang der vier Geschwister in der Familie, die Erziehung …



Die hat bei uns vier Kindern ja nicht dieselben Folgen gehabt. Also muss es eine biologische Komponente geben. Weil wir in der Welt der Kriminellen lebten, war es für uns natürlich schwer, zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Auch ich habe Dinge gemacht, von denen ich später wünschte, ich hätte sie nicht getan.

Was zum Beispiel?



Ich habe, da war ich schon über 20, in einer Spielhalle meines Bruders gearbeitet. Tatsächlich wusste ich ja, dass die mit Herrn Heinekens Geld gekauft worden war, das stammte aus dem Lösegeld der Entführung. Aber ich habe das nicht verbunden. Ich habe erst durch das Strafrecht, das ich später studiert habe, gelernt, dass ich auf diese Weise Teil hatte am kriminellen Reich meines Bruders. Ich hatte damals keine Vorstellung davon, dass ich etwas Falsches tat. Ich musste mir über Jahre aneignen, was normal ist. Das Jurastudium hat mir geholfen, moralisch zu wachsen. Es hat mir geholfen, klarer zu sehen und vielleicht sogar ein besserer Mensch zu werden.

Warum haben Sie ausgerechnet Jura studiert?



Weil ich an Philosophie gescheitert bin. Ich bin zu dumm dafür.

Sie kokettieren.



Nein, wirklich. Ich habe einfach nichts verstanden. Dasselbe gilt für Psychologie.

Aber Ihr Buch liest sich wie ein präzises Psychogramm Ihres Bruders, es zeichnet ein ausdifferenziertes Bild der Mechanismen und Rollen, in denen sich die verschiedenen Familienmitglieder bewegen.



Ich bin seit 30 Jahren in Therapie! Mich interessieren Psyche und Geist, und wie ich mit meiner speziellen Vergangenheit umgehe. Ich habe damit angefangen, als meine Tochter geboren wurde. Missbrauchte Personen wiederholen, was ihnen geschehen ist, das war das Letzte, was ich wollte. Die ersten beiden Therapeuten winkten ab: hoffnungslos. Es würde 15 Jahre dauern, bis man einen Erfolg sehen würde. Dann habe ich die Frau gefunden, zu der ich heute noch gehe. Die erste Frage, die ich an sie hatte, war: Was ist normal? Denn ich wollte wissen: Wie muss ich mich benehmen? Wie benehmen sich andere Leute?

Wie haben Sie sich denn benommen?

Ich war damals ziemlich aggressiv und hielt das für normal. Keiner hat gewagt, mich anzufassen, hey, nicht mit mir! Sie fragte mich, warum ich lache, wenn ich über Gewalt rede. Ich hielt das für eine gute Art zu reagieren. Ich war auch der Meinung, dass Unglück Menschen zusammenhält, nicht Spaß oder Freude. Unglück.

Das Gefängnis schützt ihn und andere

Was hat sie Ihnen in Bezug auf Ihren Bruder und das Buch geraten?



Es nicht zu veröffentlichen. Sie sagte, ich würde mit den Folgen nicht leben können. Ich würde mit meinem Verrat nicht leben können.

Sie reden doch jetzt ganz offen über den Verrat an Ihrem Bruder.



Anders ginge es gar nicht. Aber nachdem das Buch erschienen war, gab ich ihr recht. Denn wie kann ich damit leben? Daraufhin sagte sie: Das Gefängnis ist vielleicht der beste Ort für Ihren Bruder. Wenn er draußen ist, fängt er wieder an, die falschen Dinge zu tun.

Indem Sie ihn verraten, beschützen Sie ihn?



Ja. Ich schütze andere, aber auch ihn vor sich selbst. In diesem Sinne, sagt sie, ist er jetzt am richtigen Ort. Ich solle mir nicht zu viele Sorgen um ihn machen. Das Problem ist jedoch, dass ich ihn die ganze Zeit vor Augen habe. Ich sehe ihn, wie er in seiner Zelle auf dem Bett liegt, ich sehe ihn, wie er nicht das essen kann, was er mag. Sie sagt mir, ich solle es mir nicht auf diese Art ausmalen. Denn er weiß ja, wie er in diesem System funktioniert. Er war erst neun Jahre und später nochmal sechs im Gefängnis.

Reden Sie über so etwas mit Ihrer Schwester Sonja, die im Gegensatz zu Ihnen das kriminelle Milieu nie verlassen hat?

Nein, wir reden nie. Wir sitzen einfach nebeneinander und sprechen nicht. Wir haben nicht dieselben Interessen, sie hat nicht einmal mein Buch gelesen. Wo wir herkommen, ist es normal, nicht zu lesen.

Als Astrid Holleeder sich ausmalt, wie es ihrem Bruder im Gefängnis geht, fängt sie unvermittelt an zu weinen. Man könnte nun meinen, ihr Buch heiße deshalb „Judas“, weil sie ihren Bruder verraten hat. Tatsächlich heißt es so, weil Willem Holleeder ständig Leute gegeneinander ausgespielt hat. Sein größter Verrat ist der an seinem besten Kumpanen Cor van Hout: Der langjährige Komplize und Freund, mit dem er die Heineken-Entführung geplant hatte, ist zwischenzeitlich sein Schwager geworden, weil er Sonja, Astrids Schwester, geheiratet hatte. Mit ihr hat Cor die beiden Kinder Francis und Richie. 2003 wird er auf offener Straße erschossen. Es ist einer der fünf Auftragsmorde, für die Willem Holleeder nun angeklagt wurde. In den Verhandlungstagen seit Februar hat das Gericht vor allem seine bemerkenswerte Gefühllosigkeit herausgearbeitet.

Abseits. Willem Holleeder, der später Hollands bekanntester Krimineller werden sollte, steht hier ganz links außen. Astrid, die... Foto: Privatbesitz der Familie Holleeder/ aus dem Buch "Judas"

Cor van Hout war mit Astrids und Willems Schwester Sonja verheiratet. Weil Willem Holleeder sein Vermögen wollte, ließ er seinen... Foto: Privatbesitz der Familie Holleeder

Eine der verstörendsten Szenen, die Sie beschreiben, ist, als Ihr Bruder, nachdem Cor ermordet worden war, von Ihrer Schwester Geld für die Auftragsmörder will. Die Frau soll für den Mord an ihrem Mann auch noch selbst bezahlen!

Er hat ihr das so erklärt: Die Killer müssen bezahlt werden. Er brauche das Geld. Ich war dabei. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche, habe ich es wieder vor mir. Ich hatte so Angst, dass wir aus dieser Situation nicht mehr lebend herauskommen würden. Er ist mit uns in einen Wald gefahren und hat ihr gesagt, sie müsse ihr Haus in Spanien verkaufen. Ich glaube, mein Bruder war sauer darauf, dass er nicht auch noch Cors Vermögen haben konnte. Nach dem ersten, gescheiterten, Mordversuch sagte er zu mir: Erst dies, dann das.

Sie machen jetzt schon wieder die Pistolen-Geste. Und was heißt diese kreisende Geste, als würden Sie etwas wegwischen?



Zuerst töte ich ihn, anschließend nehme ich alles.

Warum glaubte er, dass das Geld dann ihm gehören würde? Es gab ja noch Sonja, Cors Frau.



Sonja zählt nicht. Sonja hat keinen Willen und nichts zu sagen, sie ist nur eine Frau. Sie macht natürlich alles, was er sagt. Aber als Cor tot war, wollte mein Bruder sein Geld haben, und Sonja hat einfach Nein gesagt. Sie hätte es nicht. Damit hatte er nicht gerechnet. Für Sonja ging es nicht ums Geld, sondern ums Prinzip: Ich gebe dir nicht das, wofür du meinen Mann umgebracht hast. Wenn er alles genommen hätte, hätte er sich erfolgreich durchgesetzt. Das war wirklich mutig.

"Wer will schon sterben"

Ihr Bruder ist oft morgens ganz früh unangekündigt bei Ihnen aufgetaucht, wenn er einen Rat wollte oder, dass Sie für ihn mit jemandem sprechen. Haben Sie sich ihm jemals widersetzt?



Das hat mich das Gericht auch gefragt: Warum ich nicht einfach „Nein“ sagte zu seinen Forderungen. Warum ich immer noch nett zu ihm war. Ich habe ihnen erklärt: Wenn Pablo Escobar Sie besucht, sagen Sie ihm nicht, dass er ein Arschloch ist. Sie sagen ihm, wie gut seine Frisur sitzt. Wer will schon sterben?

Sonja steht nun auch auf der Todesliste Ihres Bruders, nach Ihnen auf Platz zwei.



Ja, sie ist in jedem Fall eine Heldin, besonders, wenn man ihre Möglichkeiten betrachtet. Unser Austausch ist sehr einfach, wir verstehen uns auf dem Level von Instinkten, nicht intellektuell. Sie kümmert sich gern um ihre Nägel, ihre Haare, sie möchte hübsch sein. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Und doch kenne ich viel von ihrer Welt, auch ihre Freunde. Sie war ständig krank und hatte immer Angst, ohnmächtig zu werden, konnte nicht allein Auto fahren, deshalb habe ich mich viel um sie gekümmert. Wenn ich mit ihr zusammen bin, fühle ich mich noch immer zu Hause.