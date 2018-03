Sie waren mit einem Freund unterwegs. Worüber haben Sie gesprochen?

Wir haben kaum geredet. Beim Gehen ist das nicht so einfach. Es gibt auch nicht viel zu sagen. Du hörst auf zu denken. Was an sich schon sehr interessant ist. Es geht darum, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Unser Ziel war, den Pol zu erreichen. Dafür habe ich alle Energie gebraucht. Und dafür, nicht zu stark zu frieren.

Gab es auch etwas, was Ihnen Spaß gemacht hat beim Aufstieg auf den Mount Everest?

Ich fand es toll! Nur an den Kopfschmerzen hatte ich keinen Spaß. Ich hatte vorher schon meine ganze Freizeit in den Bergen verbracht, der Everest war nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Ich fand den Aufstieg hart, aber interessant. Trotzdem muss ich nicht noch mal in die ganz hohen Berge.

Die meisten sagen, dass die Aussicht nicht das Schönste auf dem Mount Everest ist – man läuft ja so schnell wie möglich wieder runter.

Ich war anderthalb Stunden auf der Spitze. Zu lang. Man geht die letzten Meter nicht hoch, um die Landschaft zu genießen. Die Aussicht vom Nachbarberg ist eh viel schöner: weil man auf den Everest guckt. Ich war insgesamt sechs, sieben Wochen dort und hatte fantastische Kletter- und Wanderetappen unterhalb des Gipfels. Aber die letzten drei, vier Tage geht es wirklich nur noch darum, hochzukommen.

Ihren Lesern raten Sie, ihre Angst zu ignorieren. Kennen Sie selber keine?

In meinem Leben gibt es sie kaum. Sorgen: ja. Wenn man viele Angestellte hat, wie ich als Verleger, macht man sich immer Sorgen. Wenn man eine Familie hat, macht man sich Sorgen. Aber das ist was anderes.

Sie haben Jura studiert. Wie sind Sie ausgerechnet als Legastheniker darauf gekommen, Autor und Verleger zu werden?

Ich war zehn, bis ich richtig lesen und schreiben konnte, eine Logopädin hat mir das beigebracht. Das Gute an der Legasthenie ist: Du merkst, was der Lehrer sagt, funktioniert für dich nicht. So verlierst du früh den Respekt vor Autoritäten. Und du begreifst, wenn alle anderen ein Problem auf eine Weise lösen, musst du es ein bisschen anders machen. Das ist gesund. Viele Unternehmensgründer sind Legastheniker.

Haben Sie sich auf Ihre Expeditionen Lektüre mitgenommen?

Beim Südpol hatte ich das Neue Testament dabei, Oscar Wilde, Hermann Hesse, lauter alte Bekannte. Ich dachte, dass ich nach acht, zehn Stunden Wandern durchs Eis so müde wäre, dass ich besser was Vertrautes lese.

Was hat Sie am Neuen Testament gereizt?

Auf einer solchen Expedition braucht man so viele Worte und Gedanken pro Gramm wie möglich. Das Neue Testament hatte mir meine Großmutter mal in einer superleichten Dünndruckausgabe geschenkt. Es war gut für den Kopf. Und unterhaltsam.

Ganz allein zu Fuß durchs Eis zu laufen, war das ein spirituelles Erlebnis?

So könnte man es nennen. In der westlichen Welt trennen wir ja Körper und Spiritualität, als wären sie komplette Gegensätze. Aber wenn man tagelang, wochenlang durch die Natur läuft, wird man eins mit ihr. Dein Körper hört nicht an den Fingerspitzen auf. Man ist näher dran an allem, was nichtmenschlich ist. In der Schule wurde uns beigebracht, dass es eine strenge Grenze gibt zwischen Mensch und Natur. Wir stellen den Menschen immer ins Zentrum und alles andere drumherum. Das ist ziemlich dumm.

Weihnachten 1992 haben Sie am Südpol verbracht. Ein Tag wie jeder andere?

Ich hatte mir einen Schokokuchen mitgenommen und geschenkt. Das war was ganz Besonderes. Ansonsten habe ich ja wochenlang von Trockenfutter gelebt.