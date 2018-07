Franzi Kühne, 35, hat 2008 in Berlin die erste Social-Media Agentur mit dem Namen „Torben, Lucie und die gelbe Gefahr“ (TLGG) mitgegründet. Vor einem Jahr wurde sie bei dem börsennotierten Unternehmen Freenet Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin.

Kühne ist in Pankow aufgewachsen und saß zu Schulzeiten lieber mit lila gefärbten Haaren im Park, statt zu lernen. Während ihres Jurastudiums, das sie wegen ihres Faibles für die Romane von John Grisham angefangen hatte, lernte sie Christoph Bornschein und Boontham Temaismithi kennen, mit denen sie die Agentur noch heute leitet. 2015 hat das Trio sein Unternehmen an die US-Firma Omnicom verkauft. Die Gründer stehen aber nach wie vor an der Spitze.

Im Hinterhof am Paul-Lincke-Ufer beraten sie Bundesministerien und Konzerne wie Lufthansa, BMW und die Deutsche Bahn – mit aktuell 190 Mitarbeitern. 2016 haben sie ihr erstes Auslandsbüro in der

New Yorker Madison Avenue eröffnet.

Fränzi Kühne ist seit fast sechs Jahren mit Florian Hayler liiert, dem das Ramones Museum in Kreuzberg gehört, und mit dem sie eine zweijährige Tochter hat. Zum Interview empfängt sie in der Agentur und führt vorbei am Bällebad.