Gautier Capuçon, 37, gilt als einer der besten Cellisten seiner Generation. Er spielt in den großen Konzerthäusern, mit Musikern wie Martha Argerich, Claudio Abbado oder seinem Bruder Renaud, einem Geiger, mit dem er mehrere CDs aufgenommen hat. In Frankreich ist Capuçon einem großen Publikum bekannt durch Auftritte am Eiffelturm am Nationalfeiertag und in der Fernsehsendung „Prodiges“: Er ist einer der Juroren der Klassik-Castingshow. Mit dem Programm seiner neuen CD „Intuition“ (Erato/Warner Classics) tritt er am 10. April im Berliner Konzerthaus auf.

Beim Gespräch in Hamburg am Morgen nach seinem Konzert in der Elbphilharmonie redet der Musiker mit Begeisterung und offenen Armen. Dabei verrät er auch, was er auf Tour sehr vermisst – den Käse, für den seine Heimat Savoyen berühmt ist.