Aber Sie sind der Packesel, schleppen Ihr Instrument auch mit sich herum. Wie viel Gewicht zerrt da an Ihren Schultern?

Die Cellokoffer sind heute viel leichter als noch vor 20 Jahren. Aber trotzdem mit allem Drum und Dran, Instrument, Bogen, Ersatzsaiten, Noten, sind es so acht, neun Kilo.

Ein kostbares Instrument, von 1701. Befindet es sich wie bei vielen Musikern im Besitz einer Bank?

Das Cello gehörte einer Privatperson, die es mir geliehen hat, aber seit einem Jahr ist’s meins, ich hab’s gekauft. Das bedeutet ein unglaubliches Gefühl von Freiheit: zu wissen, dass dir niemand das Instrument wegnehmen kann. Für junge Musiker ist es fast unmöglich, ihr eigenes zu besitzen.

Was hat es gekostet?

Ein paar Millionen. Den genauen Preis verrate ich nicht, das ist eine Sache der Diskretion.

Eine Kollegin von Ihnen meinte, wenn sie im Flugzeug sitzt, hätte sie mehr Angst um ihr Cello als um sich selbst. Kennen Sie das Gefühl?

Im Flugzeug kann doch praktisch nichts passieren. Man muss nur ein zweites Ticket fürs Cello kaufen, darf es nicht als Gepäck aufgeben. Es sitzt immer neben mir.

Und was sagen die anderen Passagiere dazu?

Sie amüsieren sich oder bitten mich, ein Foto vom Cello im Flugzeugsitz zu schießen. Einige werden auch wütend, weil sie glauben, dass ich einen Platz in Beschlag nehme, ohne dafür bezahlt zu haben. Auf jeden Fall, das Schlimmste, was dem Cello passieren könnte, wäre, dass das Flugzeug abstürzt. Aber dann bist du selbst nicht mehr da, um zu gucken, was ihm passiert ist. Natürlich müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir tragen die Verantwortung für ein Kunstwerk, das durch Jahrhunderte gegangen ist, und auf dem hoffentlich in 200, 300 Jahren noch jemand spielt.

Jetzt unterrichten Sie, in der Pariser Fondation Louis Vuitton, die nächste Generation in Meisterkursen. Warum halsen Sie sich das auch noch auf?

Ich habe dort ein Programm entwickelt, wo wir nicht nur übers Cello reden, sondern das ganze Drumherum, übers Management, Plattenfirmen, Reisen, Stress, Nervosität, Druck. Ich möchte den Schülern helfen, freier zu werden. Beim Unterrichten lerne ich selber viel, allein dadurch, dass ich so viel erkläre. Ich bin schneller geworden, vor allem beim Analysieren eines Stücks.

Sie sagten mal, Unterrichten sei wie eine Therapie.

Du musst wie ein Arzt oder Therapeut den richtigen Schlüssel finden zu den Schülern, je nach Temperament, unterschiedliche Wege der Kommunikation, das geht nicht nur mit Worten. Manchmal singe ich ein Stück vor oder lasse mir eine Geschichte einfallen.

Ein Beispiel, bitte.

Einmal habe ich versucht, einem Schüler eine Passage zu erklären: Du spielst zu direkt, zu abrupt, nicht sinnlich genug. Diese beiden Noten müssen zu der nächsten führen. Er hat’s nicht hingekriegt. Da habe ich zu ihm gesagt, das ist so, als würdest du den Arm deiner Freundin berühren und bewegst dich da immer weiter. Plötzlich sah ich es in seinem Gesicht, seinen Augen: Er hat’s kapiert! Dann hat er die Passage gespielt, und es war das Schönste, was er je gespielt hat.

Sie haben gerade eine autobiografische CD herausgebracht, „Intuition“, mit einer sehr persönlichen Auswahl von Stücken. Für die Fotos und das Video dazu haben Sie den Konzertsaal verlassen und sind in die Berge, in den Tiefschnee zum Spielen gegangen. Was hat Sie denn da geritten?

Ich bin mit der Natur sehr verbunden. Die Idee hat sich in Gesprächen mit Freunden ergeben, einem Hubschrauberpiloten und einem Filmemacher. Also sind wir, ein Team von Freunden, auf 3600 Meter hoch, bei minus 15 Grad. Eine Tänzerin hat zu meinem „Schwan“ getanzt. Wenn ich das Stück jetzt spiele und meine Augen schließe, habe ich das Gefühl, wieder dort auf dem Gipfel zu sein.

Was mögen Sie so an den Bergen?

Für mich ist das meine ganze Kindheit, meine Jugend. Meine Geschichte! Ich wurde in den Bergen geboren, in Savoyen, habe mit dem Skifahren zur selben Zeit begonnen wie mit dem Cellospielen. Das ist für mich, wie über die Straße zu gehen, so selbstverständlich. Natürlich ist es gefährlicher, als im Sessel zu sitzen, vor allem, wenn die Piste voll mit Urlaubern ist. Aber ich kann ohne nicht leben.