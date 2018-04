Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

Ich habe meine Grenzen kennengelernt und begriffen, dass Schlaf eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist. Und ich weiß inzwischen, dass Sport mir psychisch hilft.

Welcher?

Ich gehe joggen. Heute Nachmittag fliege ich nach Hongkong für ein Konzert, und das erste, was ich tun werde nach der Landung, ist: rennen. Um den Jetlag zu vertreiben. Außerdem habe ich damals angefangen zu meditieren. Eine echte Entdeckung. Auf gewisse Weise bin ich glücklich, dass ich das erlebt habe. Es hat mich stärker gemacht.

Haben Sie eine Therapie begonnen?

Nein. Ich habe viele Bücher über Burnout gelesen. Eine Krankheit, die vor 50 Jahren niemand kannte. Wir führen verrückte Leben, alles geht so schnell, wir nehmen uns keine Zeit. Das ist etwas, was ich gelernt habe – selbst wenn ich nur fünf Minuten habe, etwa mit einem geliebten Menschen: da zu sein und nicht in Gedanken schon wieder bei der nächsten Sache. Das ändert schon eine Menge.

Und was treiben Sie so in fünf Minuten?

Jazz hören vielleicht. Oder gar nichts.

Sie geben immer noch 125 Konzerte im Jahr, verbringen mehr Zeit mit Ihrem Cello als mit Ihrer Familie.

Ich versuche, mehr Raum zu schaffen für sie. Das Problem: Unsere Termine werden ja zwei Jahre im Voraus gemacht. Bei Kindern ist das eine gewaltige Zeitspanne. Aber ich nehme mir immer mehr Ferien. Doch danach geht man wieder auf Tour, reist nach Asien, Amerika, der Kontrast ist hart: zwei Wochen ganz intensiv – und plötzlich bist du weg. Das ist für uns schon schwer, für Kinder noch viel mehr.

Wie halten Sie unterwegs Kontakt?

Wir skypen viel, telefonieren. Manchmal essen wir sogar zusammen zu Mittag oder zu Abend, via Laptop. Moderne Zeiten.

Und dann stehen Sie auf und geben Ihr Konzert?

Bloß nicht! Wie Sportler müssen wir die Muskeln aufwärmen. Manche machen Fingerübungen, ich spiele erst einmal langsam. Aber wenn du anfängst, ein Dvořák-Konzert, das sehr lang und physisch extrem anspruchsvoll ist, mit kalten Händen zu spielen – das ist für die Muskeln Mord. Du ziehst dir Zerrungen zu wie jemand, der an einem 200-Meter-Lauf teilnimmt, ohne sich vorher aufgewärmt zu haben. Ein Konzert ist wie ein Wettkampf, der körperliche Einsatz gewaltig. Wir Musiker verstehen uns vor allem als Künstler, nicht als Sportler. Das ist ein Fehler. Hände, Arme, Schultern, das sollte man alles trainieren.

Und das tun Sie brav?

Naja. Ich will seit Jahren Yoga machen, weiß auch, dass ich es tun werde – und sollte. Da trainiert man die Bewegungen des ganzen Körpers. Aber ich hatte noch nicht die Zeit.

Seit vier Jahren unterrichten Sie auch. Was raten Sie Ihren Schülern?

In meinem Programm lade ich jedes Jahr einen bekannten Handchirurgen ein, der selber Cello spielt. Er erklärt ihnen, was unter der Haut ihrer Hand sitzt, dass sie auf die Signale ihres Körpers hören sollten und sofort stoppen, wenn sie merken, dass sie müde werden. Bloß nichts erzwingen.

Verraten Sie uns seine wichtigsten Rezepte.

Vor allem: viel Wasser trinken! Sportler machen das automatisch, um nicht zu dehydrieren. Nie ein Stück 100 Mal hintereinander spielen. Das ist eine Versuchung, wenn eine Passage besonders schwierig ist. Aber dann beansprucht man immer wieder dieselben Muskeln. Man muss variieren. Und schließlich die richtige Sitzposition finden, die sich natürlich anfühlt, nicht erzwungen.

Bei Ihnen sieht es aus, als würde das Cello auf Ihnen liegen.

Das habe ich zufällig entdeckt, als ich jung war, acht Stunden geübt habe. Um meinen Rücken zu entlasten, habe ich mich zurückgelehnt und dafür den Stachel länger gemacht. Das Cello wird ja zum Teil deines Körpers, zu dessen Verlängerung. Der Spieler plus das Instrument, eins und eins – macht eins. Die beiden müssen zu einer Stimme werden.