Heikedine Körting, 73, ist Hörspielregisseurin und hat in ihrer Karriere mehr als 3000 Produktionen verantwortet. Dazu zählen neben Serien wie „TKKG“ und „Hui Buh“ vor allem „Die drei ???“. Vor 50 Jahren erschien der erste Fall des jugendlichen Detektivtrios Justus, Peter und Bob in Deutschland als Buch, 1979 startete die darauf basierende Hörspielserie, die heute als die erfolgreichste der Welt gilt. Im Juli soll mit „...und die Zeitreisende“ der 194. vertonte Fall veröffentlicht werden. Die von Körting produzierte Reihe „Fünf Freunde“ nach Enid Blyton feiert bereits dieses Jahr 40. Geburtstag.

Das Interview findet in Körtings Hamburger Stadtvilla an der Rothenbaumchaussee statt. Die studierte Juristin öffnet barfuß und in einem grünen Polokleid die Tür. Dann geht es mit dem Aufzug unters Dach, wo sich das Studio befindet. Auf dem mit Teppich bezogenen Tisch in der Mitte des Aufnahmeraums liegen unter diversen Hängemikrofonen ein paar Süßigkeiten auf einer kleinen Etagere, in einer Ecke tickt laut eine Wanduhr. „Die musste ich gestern noch mal aufnehmen, weil wir sie in einer Szene vergessen haben“, sagt Körting, die mit Humor über ihre Arbeit spricht und das Interview immer wieder unterbricht, um Anschauungsmaterial aus den Regalen zu holen oder ihre Arbeit am Mischpult vorzuführen.