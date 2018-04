Gehen Sie mit den älteren Kindern ins Museum?

Nur wenn sie etwas davon haben. Im Gropius-Bau haben wir uns mal Anish Kapoor angeguckt, den fanden sie super, mit dieser Farbschießmaschine. Einem Besuch gehen große Verhandlungen voraus. Komm, wir gucken uns das zusammen an, danach fahren wir zu „Tommys Tobewelt“.

Und in den Ferien geht es zu Ihrem Bruder Leo, der in Manhattan ebenfalls eine Galerie betreibt.

Er hat ein Haus außerhalb von New York, in den Catskill Mountains, totale Natur, mit einem Teich, Wald. Da steht dann der Pick-up vor der Tür, es gibt Dinner wie im Film. Ein Gewehr hat er auch.

Munition hat Sie fast Ihr Augenlicht gekostet, und Sie lassen Ihre Kinder schießen?

Da passt mein Bruder mehr als auf. Mein Sohn darf natürlich nicht allein schießen, und wenn er böllert, sag ich ihm: Trag eine Schutzbrille! Ich glaube, dass Verbote nichts bringen.

Die Familie ist Ihnen wichtig. Trotzdem haben Sie Ihrem Vater zunächst verheimlicht, dass Sie eine Galerie eröffnet haben.

Weil ich mir sicher war, dass er dagegen sein würde, und ich die Auseinandersetzung mit ihm gescheut habe.

Was hatte sich Ihr Vater für Sie vorgestellt?

Gar nichts. Er wollte nur, dass ich Abitur mache und nicht zum Bund gehe. Er hatte einen richtigen Bundeswehrhass. Uns zwei Brüdern hat er eine Weltreise zum Abitur versprochen. Die haben wir beide nicht in Anspruch genommen. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er mir das Geld für ein Studium lieber bar auszahlt. Hat leider nicht geklappt. Mein Onkel Walther hat mir dann Geld geliehen.

Konnten Sie mit Ihrem Vater nicht gut streiten?

Ich wollte ihn loswerden. Habe versucht, nichts zu machen, was mit ihm zu tun hatte. Später habe ich ihm von einem Künstler erzählt, guck mal, der ist jetzt bei mir. Er sagte über dessen Arbeit nur: Das ist die schlechteste Skulptur, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich war so irritiert, dass ich Abstand zu meinem Künstler brauchte. Jahre später sagte er über ihn: „Nicht schlecht“. Das ist das größte Lob aus seinem Mund.

Sie mochten nie, dass er alles der Kunst unterordnete. Trotzdem wohnen Sie neben der Galerie.

Wir sind hier mitten im Grünen, 20 Meter von uns entfernt liegt der geografische Mittelpunkt Berlins. Da bin ich stolz drauf. Wenn ich ins „Borchardt“ will, brauche ich 15 Minuten, in die „Paris Bar“ auch. Es hat Vorteile, schnell zum Abendessen zu den Kindern hochzugehen und danach noch einem Besucher etwas Wichtiges zu zeigen.

Die Galerie hat besondere Öffnungszeiten. Sie ist sogar sonntags geöffnet.

80 Prozent der Besucher fragen, was der Eintritt kostet. Weil sie denken, es ist ein Museum! Das ärgert mich ein bisschen an der Politik, dass sie uns nicht stärker würdigt.

Was soll die Politik da machen?

Ich habe das Gefühl, dass Monika Grütters uns Galeristen nur als Verwerter sieht und nicht als Beitragsleistende zur Kulturlandschaft.

Sie möchten eine Förderung bekommen?

Nein, nur so wie bei Buchverlagen, bei denen die Mehrwertsteuer auch bei sieben und nicht bei 19 Prozent liegt. Momentan ist der deutsche Kunstmarkt international nicht wettbewerbsfähig. Das kann doch nicht sein, dass es für einen deutschen Sammler billiger ist, bei meinem Konkurrenten in New York ein Bild zu kaufen als bei mir!