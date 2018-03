Joschka Fischer, 69, wird in Gerabronn in eine aus Ungarn vertriebene Metzgersfamilie geboren. Nachdem er Schule und eine Fotografenlehre abgebrochen hat, entwickelt er sich zu einer der prägenden Figuren der Frankfurter Sponti-Szene und beteiligt sich am „Revolutionären Kampf“. 1982 tritt er den Grünen bei, 1998 wird er Vizekanzler und Außenminister. Nach dem Ende der Regierung Schröder verlässt er die Politik und arbeitet als Berater für Konzerne wie BMW oder RWE und als Buchautor. Am Donnerstag erscheint sein neues Werk „Der Abstieg des Westens – Europa in der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts“. Mit seiner fünften Frau lebt er in Berlin-Grunewald.

Fischer, der am 12. April 70 Jahre alt wird, empfängt in seinem Büro am Gendarmenmarkt mit Blick auf den Deutschen Dom. Mit Handschlag möchte er lieber nicht begrüßen. Grippezeit. „Fühlen Sie sich händegeschüttelt“, sagt er mit kratziger Stimme und grinst. Er hat gute Laune. Auch knurrige Antworten gibt er nie ohne ein Lächeln. Der ehemalige Minister trägt Jeans, braune Stiefeletten und einen grauen Rollkragenpullover unter einem grauen Jackett. Er nimmt Platz in einem schwarzen Ledersessel, neben dem auf einem Beistelltisch zwei Bücher liegen: „Die Geschichte der Welt in 100 Objekten“ und „1:1 – 30 Fußballidole im Gespräch“.