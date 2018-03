Während der Jamaika-Sondierungsgespräche warben Sie für die Konstellation.

Ich finde, da ist eine große Chance verpasst worden. Wir haben mittlerweile ein Sieben-Parteien-Parlament, und da ist eine Koalition aus nur zwei Parteien fast unmöglich geworden.

Während der Sondierungen sah ein Kollege Sie im Bus. Ihr Handy klingelte, Sie sagten: „Cem!“ und hielten konspirativ die Hand vor den Mund. Hat Cem Özdemir, der dem Sondierungsteam der Grünen angehörte, Sie da etwa um Rat gefragt?

Nein.

Kein Coaching vom Oberdeck des M 29 aus?

Ganz sicher nicht.

Wie bezeichnen Sie, was Sie gerade beruflich tun?

Ich bin im Ruhestand.

Sie sind doch Geschäftsführer der Beratungsagentur Joschka Fischer & Company.

Was das Tagesgeschäft angeht, komme ich so langsam in eine Alterszone, in der man es ruhiger angehen lässt.

Wie sieht jetzt Ihr Tag aus? Sie halten Vorträge …

… mein Tag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe, mittags esse und abends ins Bett gehe.

Die Rede Ihres Parteifreunds Özdemir gegen die AfD, die am vergangenen Wochenende Twitter bewegte, haben Sie aber mitbekommen. Oder?

Ja, die fand ich hervorragend. Endlich ist das Parlament mal aus seinem Tiefschlaf aufgewacht.

Sie selbst haben keinen Twitterkanal. Nervt Sie, dass selbst die irrwitzigsten Tweets von Trump immer so eine Riesenresonanz finden?

Ach, für mich verrauscht das.

Wie bewerten Sie Trumps Strafzölle auf Stahl?

Das war zu erwarten. America first! Hier kann sich in der Tat eine globale Trendwende Richtung Protektionismus abzeichnen. Wie wird die EU reagieren, wenn jetzt eine Flut von billigen Stahlexporten nach Europa drängt? Es riecht nach Handelskrieg und nicht mehr nach freiem Welthandel!

Von Trumps anfänglicher Drohkulisse, aus der Nato auszutreten, ist nichts mehr zu hören.

Das Verteidigungsbündnis wird weiter bestehen, da bin ich mir ziemlich sicher und finde das gut, aber es wird nie mehr dasselbe sein wie zuvor.

Weil das Urvertrauen weg ist?

Nein, weil das Bündnis die Nachkriegsordnung repräsentiert. Für das Ende des Kalten Krieges hatten wir lange eine völlig irreführende Lesart. Wir glaubten, eine Weltordnung, deren eine Seite wegbricht, könnte einfach so weiterbestehen. Wir Europäer haben daraus die pazifistische Konsequenz gezogen: Nach dem Jahrhundert der Kriege wollten wir endlich Ruhe, eine Auszeit von der Geschichte. Die Amerikaner haben eine triumphalistische Konsequenz gezogen, die im Irak endete.

Am verfahrensten ist es zurzeit in Syrien. Was …

… wenn Sie mich jetzt fragen: „Fischer, hast du einen Vorschlag für eine syrische Friedenslösung?“ Dann ist meine Antwort: „Nein.“ Leider.

Im Kosovo verantworteten Sie Luftschläge. Ist es in Syrien für ein Eingreifen zu spät?

Bei jedem Eingreifen müssen die Konsequenzen bis zum Ende bedacht sein, in Bosnien und dem Kosovo wurde nicht nur die Lage militärisch stabilisiert, sondern auch den Staaten eine politische Perspektive eröffnet, Mitglied der EU zu werden. In Syrien ist die Situation politisch weitaus schwieriger, weil es die gesamte Region betrifft, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs kaum zur Ruhe gekommen ist. Also ich sehe nicht, dass europäische oder westliche Mächte dort mit Militär etwas Positives beitragen können.