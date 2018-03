Muss eine Beziehung überhaupt für die Ewigkeit sein, damit sie die große Liebe ist?

Ich habe das lange gedacht. Am Ende ist Liebe immer eine Momentsache. Wenn man älter wird, merkt man, dass man diese romantische Vorstellung durchaus haben kann, es in der Realität aber trotzdem nur selten so geschieht.

Glauben Sie als Scheidungskind an die Ehe?

Ich hab’ noch nie an die Ehe geglaubt und mich noch nie auf einen Altar zulaufen sehen im weißen Kleid. Ich war als Kind sicher, Heiraten ist eine Selbstverständlichkeit, die jedem passiert. Als ich gemerkt habe, dass das nicht so ist, habe ich gedacht: Ja super, dann mache ich das nicht.

Das muss befreiend gewesen sein.

Da, wo ich herkomme, in Schwaben, braucht man ohne Mann und Kind ab 30 eigentlich ein Attest. Insofern ja, ich bin froh, dass ich das heutzutage selbst entscheiden kann.

Wie alt waren Sie, als Ihre Eltern sich haben scheiden lassen?

So 13. Also mitten in der Pubertät.

Ein Schock?

Ich hab’ das schon verstanden. Ich finde, Kinder sind auch in katastrophalen Situationen oft sehr cool. Aber man kann natürlich nicht abschätzen, was es bedeutet. Mein Leben wäre anders verlaufen, wenn meine Eltern zusammengeblieben wären. Vielleicht tu ich mich deswegen schwer mit Romantik. Zumindest mit der Form, wie sie in Filmen angeboten wird oder am Valentinstag. Ich bin auch ein großer Hasser des Verlobungsrings im Sektglas. Ich halte das für Körperverletzung.

Ein Trennungsgrund?

Aber hallo! Und Tschüß!

Sie schreiben, „in Frankreich sind die Herzen aus Camembert, Träumen und Chansons, in Schwaben aus Muskeln und Bindegewebe.“ Kann man mit solchen Erbanlagen überhaupt lieben?

Ich kenne das von zu Hause so, dass man Liebe hauptsächlich durch Sorge äußert. Man schimpft Liebe: „Ah, bisch wieda so schpäd heim komma, hasch wieder soviel trunka.“ Und Essen natürlich! Meine Oma kann nicht sagen, „Ich hab dich lieb“, das kann sie nur kochen oder backen. Wenn da ein Kuchen steht, weiß ich schon, ich muss jetzt mindestens vier Stücke essen, sonst versteht sie nicht, dass ich sie auch lieb habe.

Glücklich sehen Sie nicht aus, wie Sie das erzählen.

Naja, klar wäre mir lieber, die würden einfach sagen: „Hab dich lieb!“ Fertig. Ich stand mal bei einem Geburtstag von einer Freundin, die Geschwister hatten Videos aufgenommen, um ihr zu sagen, wie toll sie ist, die Eltern haben gesungen. Alle haben sich gefreut, alle waren glücklich. Und ich wurde traurig, weil ich dachte, bei uns in der Familie kennt man das nicht. Bei uns macht die Liebe immer einen Umweg.

Sie schreiben, die Leute hätten so viele Probleme mit der Liebe, weil sie ihnen nie beigebracht wird.

Ja, das finde ich einen Skandal! Es ist doch ein Witz, dass man in der Schule lernt, wie Osmose funktioniert, aber nicht, wie man mit Zunge küsst.

Die Liebe ist doch auch gerade deshalb so etwas Großes und Bedeutendes, weil sie eben ein Geheimnis ist.

Ich glaube, dass das eine dem anderen nichts wegnehmen würde. Die erklären einem im Aufklärungsunterricht ja auch, wie Sex funktioniert, und man sitzt da später nicht und denkt, jetzt, wo man mir gesagt hat, wie’s geht, ist der Reiz weg.

Lieben Sie Ihren Beruf?

Ich finde, Liebe ist das falsche Wort. Es ist das, was ich immer machen wollte. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst machen sollte. Ich bin glücklich damit, vielleicht ist das auch schon Liebe.

Jeder, den Sie treffen, hat schon ein Bild von Ihnen. Das macht es sicher schwierig, die Liebe zu finden.

Man merkt im Laufe der Jahre, ob jemand nur Interesse hat, weil er einen aus dem Fernsehen kennt. Man sieht das irgendwann am Blick. Und ich finde meinen Job so gut, dass ich privat noch nie das Gefühl hatte, verzichten zu müssen. Wenn ich auf eine Party eingeladen war, aber arbeiten musste, hab’ ich noch nie gedacht: Scheiße, dass ich nicht auf den Geburtstag gehen kann.