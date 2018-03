Katrin Bauerfeind, 35, stammt aus dem schwäbischen Aalen und ist Fernsehjournalistin, Moderatorin und Autorin. Bekannt wurde sie mit der Internetsendung „Ehrensenf“, die 2006 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde. Seit 2014 moderiert sie die Sendung „Bauerfeind assistiert“, die auf 3Sat ausgestrahlt wird. Jetzt erschien ihr drittes Buch „Alles kann, Liebe muss – Geschichten aus der Herzregion“, mit dem sie ab sofort auch auf Lesereise ist. Am 30. November tritt sie im Waschhaus in Potsdam auf.

Zum Interview im Tagesspiegel-Gebäude kommt Katrin Bauerfeind nach einigem Hin und Her einen Tag zu früh und eine halbe Stunde zu spät. Es gibt keine Parkplätze. Aus ihrem weißen Strickpullover schaut ein Hemd mit Leopardenprint. Den Kaffee trinkt Katrin Bauerfeind schwarz, sie ist laktoseintolerant. Sie setzt sich und warnt: Ich rede viel.