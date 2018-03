Für die Männer in Ihrem Leben ist das sicher nicht so einfach.

Ja, einige finden es blöd, dass man dauernd unterwegs ist. Man fällt im gemeinsamen Alltag aus: Am Wochenende grillt die Saskia, vorher Brunchen bei den Meiers, und du bist einfach nur jeden vierten Sonntag da, weil du drehst oder tourst.

Hat der Beruf Sie zum Single gemacht?

Ich habe gar nicht gesagt, dass ich Single bin.

In dem Buch liest sich das so …

Ich sag’ da erstmal nix zu. Das Problem am Singledasein ist ja vor allem, dass es einen schlechten Ruf hat. Wenn du sagst: Ich bin gerne Single, glaubt dir keiner. Dabei hat es auch viele Vorteile. Ich kann 32 Youtube-Videos von niedlichen Igeln gucken und keiner fragt: Sag mal, was machst du da eigentlich?

In einer Beziehung muss man mit Mitte 30 Kompromisse machen, schreiben Sie. Welchen würden Sie nicht machen?

Wenn mich jemand in meiner Freiheit einschränken will, das funktioniert nicht.

Männer anzusprechen dürfte für Sie kein Problem sein.

Ich lasse lieber ansprechen. Da bin ich altmodisch. Ich bin für Emanzipation. Aber nur, weil man emanzipiert ist, heißt das nicht, dass Männer kein Benehmen mehr haben sollten.

Türe aufhalten?

Super Sache! Aber im Anschluss auch bitte zuerst ins Restaurant reingehen. Machen ja viele falsch.

Was ist ein guter Kennenlernspruch?

Keine Ahnung. Meine Mutter hat schon früher immer gesagt: „Katrin, du koasch gar ned flirda …“. Man lernt sich ja oft bei der Arbeit kennen, und da fragt man eher Dinge wie: „Na? Noch ’nen Kaffee?“ Am Ende muss es aber laut Studien gar nix Spezielles sein. Was ganz Normales wie „Hey, wie geht’s?“ ist völlig ausreichend. Zumindest für den Anfang. Ein bisschen was sollte dann aber natürlich schon noch kommen.

Über die Spielregeln gibt es gerade eine große Debatte in …

… sind wir jetzt endlich bei #MeToo? Ich bin ein großer Freund der Debatte, und ich denke nicht, dass da nur Leute was schreiben dürfen, die rechtliche Schritte gegen irgendwen einleiten müssten. Ich finde gerade gut, dass einmal alles dasteht und wir auch das diskutieren, was oft als Kleinigkeit abgetan wird.

Als Sie am Anfang Ihrer Karriere bei Harald Schmidt zu Gast waren, sagte der in wenigen Minuten gleich zweimal: „Sie sehen ja super aus.“

Ich freu’ mich tierisch, wenn Leute denken, ich sehe gut aus, aber es ist gleichzeitig befremdlich, weil man ja denkt, man wurde eingeladen, weil man was gut kann.

Wie geht man damit richtig um?

Man kann damit nicht richtig umgehen. Das merken wir jetzt wieder an der Debatte. Wenn Männer einem was Nettes sagen, soll man sich bitte freuen. Und wenn sie einem sagen, man sei jetzt nicht so ganz der heiße Scheiß, soll man sich nicht so anstellen. Als Frau kommst du aus der Nummer eigentlich nie raus. Am Ende siehst du dich da wieder sitzen und es einfach weglachen. Das ist so gelernt. Wenn ich zu Harald Schmidt gesagt hätte: „Entschuldigung, hackt’s? Ich mache auch was und das nicht schlecht“, würden alle denken: „Wat is’ die denn für ’ne Zicke, was hat die denn jetzt für ’n Problem?“

Haben Sie bei der Recherche über die Liebe eigentlich etwas Praktisches gelernt?

Ich halte mich an die Wissenschaft, und die sagt: Drei Mal täglich 90 Sekunden aufmerksam mit dem Partner beschäftigen. Das reicht, um eine Beziehung stabil zu halten.

Schon ausprobiert?

Seit ich das gelesen habe, versuche ich, mich daran zu halten und rechne auch schon mal nach: Halt, wie viel habe ich schon?

Also doch nicht Single?

Tja …