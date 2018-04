Ihre Sommer verbringen Sie in New York, wo Sie ein zweites Zuhause haben. Was machen Sie dort?

Schreiben natürlich. Und in die amerikanische Politik und Kultur abtauchen. Ich höre praktisch komplett auf, britische Zeitungen und Magazine zu lesen, gucke nur noch CNN, MSNBC, ein bisschen Fox News, um zu wissen, was da los ist, lese die „New York Times“. Dort redet kein Mensch über den Brexit. Manchmal ist es nützlich, alldem zu entkommen. Es relativiert die Dinge.

Im Original heißt Ihr jüngster Roman „The Mandibles“, im Deutschen „Eine amerikanische Familie“. Was macht sie amerikanisch?

Es ist eine Familie, die immer noch daran glaubt, dass sie alle ein wohlhabendes Leben führen werden. Wobei es natürlich ein Schnappschuss des weißen Amerikas ist. Es gibt nach wie vor das Gefühl, einen Anspruch darauf zu haben. Sie erwarten, an Geld zu kommen. Das sie nicht verdient haben. Ich halte nicht viel von geerbtem Geld, glaube nicht, dass es sich günstig auf Menschen auswirkt.

Sie haben keine Kinder. Haben Sie darüber nachgedacht, was mit Ihrem Erbe passiert?

Klar.

Und wer kriegt es?

Wahrscheinlich „Planned Parenthood“.

Eine Art „Pro Familia“. Was, denken Sie, haben Sie von Ihren Eltern geerbt?

Bestimmt eine Menge. Ich glaube, sie hatten ziemlich gute Gene, sind beide klug, eloquent, politisch engagiert. Und sehr meinungsstark. Wie ich.

Ihr Roman „Big Brother“ ist von Ihrem Bruder inspiriert. Es geht um einen Fettleibigen und seine Schwester. Ihr Bruder, haben Sie mal gesagt, hat Ihnen das Herz gebrochen. Was meinten Sie damit?

Als ich klein war, habe ich ihn sehr bewundert. Er war hochintelligent und begabt. Mit 14 hat er die Schule verlassen, sein eigenes Unternehmen gegründet und dann ruiniert. Er hatte viel Pech, auch körperlich. Das Ende seines Lebens war tragisch. Er wurde enorm fett, war gesundheitlich in schlechter Verfassung und wurde finanziell abhängig von meinen Eltern. Dabei war er der ursprüngliche Rebell unserer Familie.

In einer kritischen Phase hat der Arzt Sie gefragt, ob Sie sich um ihn kümmern nach einer lebenswichtigen OP. Sie haben über das moralische Dilemma geschrieben, ob Sie bereit wären, sich aufzuopfern. Sie kamen um die reale Entscheidung herum, weil er plötzlich starb. Hat er Sie je um Hilfe gebeten?

Nie. Ab und zu kam er, um sich Geld zu leihen, aber ich hatte ja auch keins.

Glauben Sie, dass Sie ihm hätten helfen können?

Nicht wirklich. Bei Fettsucht oder Drogenabhängigkeit kann man vielleicht Unterstützung und Trost bei anderen finden, retten kann man sich nur selber. Mein Bruder hatte nicht den Willen, auch nicht genügend Liebe für sein eigenes Leben, um die Opfer zu bringen, die nötig gewesen wären.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?

Zum Teil, um mit seinem Tod fertigzuwerden, diesen überhaupt anzuerkennen. Auch als Hommage an ihn.

Hat das Schreiben geholfen?

Geringfügig.

Wenn Ihre Familie so schwierig ist: Haben Sie sich Wahlverwandte gesucht?

Klar. Ich würde sagen, das ist eine der Leistungen meines Lebens hier. Es sind Menschen, die ich wirklich mag, deren Gesellschaft mir wichtig ist. Meine besten Freunde sind nicht berühmt.

Was macht sie zu den besten?

In der Regel haben sie einen Sinn für Humor und eine gewisse Warmherzigkeit, sind gescheit und fähig, einen originellen Gedanken zu fassen.