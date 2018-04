Sie hassen Bürokratie, sind daher erklärte Gegnerin der EU und für den Brexit gewesen. Immer noch?

Ja! Aber ich zweifle, ob sie es wirklich durchziehen. Ich habe das Gefühl, dass da etwas zusammengestrickt wird, was der Mitgliedschaft so ähnlich ist, dass das Ganze nur eine große Verschwendung von Zeit, Geld und Mühe ist.

Als amerikanische Staatsbürgerin konnten Sie nicht abstimmen, aber Sie leben seit Jahren in Großbritannien. Was hat Sie dorthin gelockt?

Ursprünglich bin ich nach Belfast gegangen, um einen Roman zu schreiben. Ich hatte mich in einen Iren verliebt. Wir haben uns getrennt, ich bin geblieben. Als ich kam, hatte ich keine Ahnung von Nordirland und der Politik dort. Zum ersten Mal habe ich mir meine eigene, unabhängige Meinung gebildet. Bis dahin hatte ich weitgehend die Haltung meiner Eltern übernommen, die liberale Demokraten sind.

Was war der Grund für den Meinungsumschwung?

Die Mitglieder der IRA haben sich ja als liberale Freiheitskämpfer ausgegeben, und für die Linke waren sie das auch. In Belfast habe ich gelernt: Nein, waren sie nicht. Sie waren nationalistisch, gewalttätig, rückschrittlich und rechts. Bis heute fühle ich mich unwohl, was die Label links und rechts angeht. Natürlich stimme ich in den USA für die Demokraten – ehrlich, welche Wahl hab ich da? In Wirtschaftsfragen aber bin ich konservativer, befürworte zum Beispiel eine Einheitssteuer.

Ihr Motto lautet „Jeden Tag eine Regel brechen“, Sie bezeichnen sich als „Libertarian“. Was bedeutet das?

Die Leute sollen machen können, was sie wollen, solange sie anderen nicht wehtun. Ich bin nicht gegen Regelungen per se, beim Umweltschutz zum Beispiel braucht man sie, da geht es ja auch darum, Schaden von Menschen abzuhalten.

Was die Religion betrifft, haben Sie sich viel früher von Ihren Eltern gelöst als bei der Politik. Gab es einen Auslöser?

Mein Vater war Pfarrer in der presbyterianischen Kirche, dann Professor und am Ende Präsident eines Seminars in New York. Meine Mutter hat auch für die Kirche gearbeitet. Ganz schön viel Kirche. Das war mein erster Bruch mit der Orthodoxie.

Haben Sie Ihren Glauben verloren?

Ich hatte nie einen. Als Kind habe ich es gehasst, zur Kirche zu gehen. Wir mussten uns fein machen, konnten nicht ausschlafen. In den Bänken zu sitzen, aufzustehen, sich wieder zu setzen, Lieder zu singen, für die ich nichts übrig hatte, Lesungen zu hören, die mir nichts bedeuteten, es gab nichts, was daran Spaß gemacht hat. Ich wurde gezwungen, Sünden zu gestehen, an die ich nicht glaubte.

Wie ist die Sache ausgegangen?

Mit 15 habe ich mich geweigert, den Gottesdienst zu besuchen. Aber dazu musste ich mich erst mal bringen, weil ich wusste, dass dann die Hölle los sein würde. Und so war es auch. Mein Vater hat mich an den Haaren ins Auto gezerrt, meine Mutter mit Besteck auf den Tisch gehauen, sich lila verfärbt, das ging so den ganzen Tag. Jetzt ist es lustig. Damals war es das nicht.

Und haben Ihre Eltern es irgendwann akzeptiert?

Sie haben sich an ihre Version geklammert: dass ich meinen Glauben infrage stellte, dass das eine Phase wäre. Ich denke, die Tatsache, dass ich indoktriniert wurde, wenn auch ohne Erfolg, hat mich vor Glaubenssystemen aller Art geschützt. Auch politischen.

Ihre Mutter lebt ebenfalls noch?

Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Sie hatte vor zweieinhalb Jahren einen schrecklichen Schlaganfall, seitdem ist sie nicht mehr sie selbst. Sie ist furchtbar nett geworden.

In Familien kriegt jeder eine bestimmte Rolle zugeschrieben, der man auch als Erwachsener schwer entkommt. Welche hatten Sie?

Mein Spitzname war „the scatterbrain“, Schussel. Und ich war diejenige, von der man dachte, dass sie es zu nichts bringen würde. Ich war „das Mädchen“.

Und die Rolle heute?

Ich bin das Kind, das es geschafft hat.

Was bedeutet das für Sie?

Im Kontext der Familie ist es überraschend hohl. Meine Eltern geben sich Mühe, sie lesen meine Bücher, haben gesagt, dass sie stolz sind auf mich. Keine Ahnung, ob ich keine große Befriedigung daraus ziehe, weil unsere Beziehung das nicht zulässt, oder weil ich generell nicht gern zufrieden bin.

Der Zustand des Hungerns scheint Ihnen lieber zu sein. Stimmt es, dass Sie nur einmal am Tag essen, und zwar am liebsten nachts?

Mehr oder weniger ja. Ich habe das Gefühl, mir reicht eine Mahlzeit am Tag.

Und warum nachts?

Ich stehe nicht vor zwölf Uhr mittags auf. Abends arbeite ich so bis neun, dann mache ich Sport und bereite anschließend das Essen zu.