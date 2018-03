Kannten Sie nie die Angst, ausgebuht zu werden?

Mit Angst auf die Bühne zu gehen, das bringt gar nichts.

Was ist mit Lampenfieber?

Nee, das ist eine extreme Aufregung, keine Angst. Ich wage zu behaupten, ein Skispringer hat auch keine, wenn er oben auf der Schanze steht. Dessen Adrenalinspiegel steigt nur, weil er den besten Sprung hinlegen will. Lampenfieber ist ein toller Zustand, ein geiles Gefühl, man ist so am Leben und spürt sich ganz doll.

Und danach fällt man in ein Loch.

Nicht zu Unrecht heißt es, dass Schauspieler zwei Stunden nach der Vorstellung nicht zurechnungsfähig sind. Ich könnte auch nicht direkt nach der Vorstellung nach Hause, ab ins Bett, ich muss erst mal runterkommen.

Hat schon seinen Sinn, dass sich alle nach einer Vorstellung in der Kantine treffen.

Die der Volksbühne war die allerbeste dafür, so ein alter Ort. Die Kantine ist das letzte Mal Mitte der 80er Jahre modernisiert worden. Seitdem sind die Lampen zerschlagen, weil besoffene Schauspieler oder Techniker darauf rumgekloppt haben.

Wie haben Sie sich verewigt?

Als Bühnentechniker habe ich Gesichter in die Tische reingeschnitzt, wenn ich schon ein paar Biere intus hatte. So schönes Holz. Sollten noch zu finden sein.

Während Sie hinter den Kulissen arbeiteten, ging die DDR unter. Ihre Schauspielkollegin Jördis Triebel sagte über die Wende: „Das Land, aus dem ich kam, habe ich geliebt. Plötzlich war es nicht mehr da.“ Kommt Ihnen bekannt vor?

Für mich war das Land ganz lange da. Weil in der Volksbühne auch nach der Wende noch dieser renitente Geist existierte, sich nicht dem Konsens unterzuordnen. Sie war ein Ort des Widerspruchs, dann eben gegen die kapitalistische Gesellschaft.

Drumherum veränderte sich die Stadt. Ahornblatt, Palast der Republik, Lenin-Denkmal, alles weg. Fühlten Sie sich um Ihre Vergangenheit betrogen?

Man hatte schon das Gefühl, dass die Stadt von den Siegern gestaltet wird. Als der Palast der Republik abgerissen wurde, habe ich das als schweren Verlust empfunden. Vielleicht war es ein bauliches Unrecht, das Schloss in den 50er Jahren zu sprengen. Man kann es jedoch nicht ungeschehen machen, indem man das Gebäude, das an seiner Stelle errichtet wurde, abreißt und dort das Humboldt-Forum hinsetzt. Es wäre günstiger gewesen, den Asbest rauszuholen, den Palast zu sanieren und ein bisschen Gnade walten zu lassen. Wahrscheinlich fühlten sich die Sieger so schwach, dass sie solche starken Zeichen setzen mussten.

Der DDR mit der Abrissbirne beikommen.

Ja, aber man kann Geschichte nicht übermalen. Genauso schlimm finde ich zum Beispiel, was in Dresden mit der Frauenkirche passiert ist. Ich weiß noch, wie mich als Kind dieser Schutthaufen in der Stadtmitte erschüttert hat. Jetzt steht da eine Kulisse, ein Potemkinsches Dorf. Und die Dresdner im Tal der Ahnungslosen sind stolz darauf. Wie viel Geld dafür verschwendet wurde!

Das kam viel über private Stiftungen zusammen.

Mir geht es nicht um Steuergelder. Ein Denkmal an eine grauenhafte Nacht im Zweiten Weltkrieg wurde zerstört, eines, das bei meinen Kindern Fragen hätte aufwerfen können. Manchmal muss man schockieren.

Sie wollen den Schutthaufen Ihrer Jugend wiederhaben, die Überlebenden des Bombenangriffs die Kirche ihrer Kindheit zurück.

Ja, warum ist sie denn zerstört worden? Deutschland hat einen furchtbaren Eroberungskrieg angefangen. Das ist doch kein Wunder, dass an einer deutschen Stadt ein Exempel statuiert wird. Natürlich war die Nacht für die Dresdner schrecklich. Meine Tante war neun Jahre alt, als das passiert ist. Für sie ist das bis heute ein Trauma. Ich will das auch nicht in Abrede stellen. Das Unrecht fängt jedoch nicht am 13. Februar 1945 an.

Sie sind in Lichtenberg aufgewachsen. Ist der Osten Berlins noch Ihre Stadt?

Das wird er immer sein, Berlin ist meine Heimat. Ich habe mit 18 Jahren Prenzlauer Berg entdeckt, fand es toll, wie viel im Untergrund los war, die illegalen Konzerte und Galerien. Natürlich finde ich nicht alles gut, was jetzt passiert. Dass sich nur noch eine bestimmte Schicht Prenzlauer Berg leisten kann, dass so eine Stadt extrem auseinanderdriftet.

Wo auch Sie wohnen und vermutlich auf Partys jeder die Frage stellt: mieten oder kaufen?

Hätte man vor 20 Jahren nicht gedacht. Es ist eine Schere, die aufgeht. Schon tragisch, denn so entstehen in anderen Vierteln Slums. Das hat alles mit Kapitalismus zu tun, mit Geld, und das macht mich traurig. Wie verhalte ich mich dazu? Ich bin in einer privilegierten Situation, weil mir mein Beruf Spaß macht. Arbeitern in einem afrikanischen Diamantenbergwerk wird das anders gehen.