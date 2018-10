Sie haben immer wieder die westliche Unterstützung für sunnitische Rebellengruppen kritisiert, die Sie als gefährliche Extremisten beschreiben.

Tatsächlich stellte sich später heraus, dass es Fotos aus Libyen waren, von 2010. Natürlich gab es sofort empörte Nachfragen, wie ich es wagen könnte, die Echtheit der Aufnahmen in Zweifel zu ziehen. In dem Moment, wo Kinder ins Spiel kommen, ist es mit jeder Form von Skepsis vorbei. Die Leute verhalten sich so, wie Trump es tat, nach den Bildern, die angeblich die Vergasung syrischer Kinder zeigten: Ivanka hat weinen müssen, also lass’ uns Syrien in Schutt und Asche bomben! Argumentiert man dagegen, hat man verloren, bevor die Debatte überhaupt beginnt. Denn alles, was man sagt, lässt einen wie ein Arschloch aussehen. Genau so ist es ja auch gewollt.

Der Einsatz von Giftgas, zumal gegen Zivilisten, ist ein abscheuliches Verbrechen.

Natürlich. Umso genauer muss man hinschauen, um sicher zu wissen, was passiert ist. Gerade weil sich mit Kindern so gut manipulieren lässt. Wie damals 1990, als irakische Soldaten bei der Invasion Kuwaits angeblich Frühgeborene aus den Brutkästen gerissen hatten. Das war, wie man später erfuhr, die Erfindung einer PR-Agentur. Ich habe diese Propagandatechnik, bei der Kinder benutzt werden, Pedophrasty getauft.

Wofür braucht es diesen hochtrabenden Begriff?

Weil man, wenn man einer bestimmten Linie nicht folgt, Labels angeheftet bekommt. Man ist dann zum Beispiel Antidemokrat, Putinist oder unterstützt den Kindermörder Assad. Ist man schwach, können einen diese Wörter in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Pedophrasty ist ein Konter. Mir haben schon Leute erzählt, dass sie ihn erfolgreich als Argument verwendet haben.

Den Libanon ließen Sie in jungen Jahren hinter sich, weil Sie der dortigen Kultur, etwa dem zur Schau gestellten Reichtum, wenig abgewinnen konnten. Wie viel verbindet Sie noch mit der Gegend?

Ich genieße es nicht, dort zu sein. Aber ich fühle mich verpflichtet. Meine Mutter lebt noch da, ich besuche mein Heimatdorf etwa alle fünf Wochen, gehe zu Beerdigungen. In meinem Haus sind syrische Flüchtlinge untergekommen, eine sechsköpfige Familie. Ich bin im Land weder politisch noch ökonomisch vernetzt. Es wäre mir allerdings ein Anliegen, dass sich der Libanon so weit wie möglich von der arabischen Welt entfernt. Die enge Verbindung zu ihr hat sich als Katastrophe erwiesen. Wir haben kulturell, teils auch genetisch mehr mit Maltesern oder Armeniern gemein.

Obwohl die Wurzeln Ihrer Familie in der hellenistischen Kultur liegen, bewundern Sie vor allem die alten Römer. Warum?

Sie waren sehr praxisorientiert, hielten nichts von großen, aufgeblasenen Theorien und vor allem nichts von leeren Worten. Der Besuch am Pont du Gard, einem Aquädukt im Süden Frankreichs, hat mich einmal sehr beeindruckt, weil ich dort verstand, wie überlegen die römische Ingenieurskunst war und ist. Ein Wunder der Architektur!

Statt E-Books nehmen Sie auch lieber schwere Bücher mit auf Reisen. Sind Sie Traditionalist?

Ich mag keine Moden. Aber ich habe ein E-Book und die ganze Bibliothek des US-Kongresses da drin. Es macht halt keinen Spaß, mit dem Ding zu lesen. Es ist wie Essen von einem Pappteller. Gerade habe ich jedoch nur drei, vier Bücher dabei: eine Geschichte der Jesuiten, eines über Byzanz, einen Roman von Frédéric Dard, dem besten französischen Schriftsteller überhaupt ...

Sie bezeichnen sich selbst als Flaneur. Geht es da um Ihre vielfältigen Interessen, oder spazieren Sie tatsächlich gern durch die Gegend?

Ich meine das physisch. Es müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein. Flanieren funktioniert nur in wirklich großen Städten wie Paris oder New York, sonst langweilt man sich schnell. Abends kann man vielleicht ein paar Freunde zum Essen treffen, der Rest des Tages sollte komplett frei sein. Ein einzelner Termin um 14 Uhr kann alles ruinieren.

Eignet sich Berlin zum Flanieren?

Sehr sogar. Man spürt sofort die reiche Textur dieser Stadt. Ich war schon sechs-, sieben Mal hier und habe zum Beispiel, obwohl ich mich eigentlich nach Kebab-Imbissen umgesehen habe, den hervorragenden Berliner Kaffee entdeckt. Auf solche Zufälle kommt es beim Flanieren an. Gestern war ich in Düsseldorf, hatte dort auch viel Zeit allein, doch ich habe schnell begriffen, dass ich eigentlich lieber in Berlin wäre.