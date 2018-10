Was ist die Ursache für den zunehmenden Mangel an Risikohaftung, den Sie beschreiben?

Wenn Sie das Deutschland von heute mit dem Bismarcks vergleichen, dann ist nicht nur das Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches gestiegen, sondern auch die Staatsquote ...

... das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt ...

... und das ist eine allgemeine Entwicklung. Sie zieht alle möglichen Leute an, die davon auf die eine oder andere Art profitieren wollen. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich eine Funktionärsklasse herausgebildet. In den USA sind die Top-Verdiener heute nicht die Unternehmer, die ihre Haut wirklich riskieren, sondern Manager. Und natürlich denke ich an die staatliche Bürokratie. Die Vereinten Nationen mit all ihren Unterorganisationen sind ein wunderbares Beispiel. Die wachen dort vermutlich morgens auf und erfinden erstmal genug Probleme, damit sie als unverzichtbar gelten und ihr Budget fürs nächste Jahr gesichert ist.

Einer Ihrer Kritikpunkte: Bürokraten entscheiden über die Einstellung anderer Bürokraten, Wissenschaftler begutachten, was Kollegen schreiben.

Viele Leute mögen mit edlen Zielen in die akademische Welt eintreten, aber im Endeffekt schreiben sie so, dass sie ihre Texte in den wichtigen Fachzeitschriften unterbringen können. Dafür müssen sie ihren Freunden gefallen. Vielfalt geht verloren, das ist kein gesundes System. Ein Freund, der in der Gastronomie tätig ist, hat mir von Preisen erzählt, die Restaurants an andere Restaurants verliehen: Die Ausgezeichneten gingen später für gewöhnlich pleite. Als Restaurant sollten sie sich eben an ihren Kunden orientieren, das hat auch etwas mit „skin in the game“ zu tun.

Da Sie Bismarck erwähnten: Es lebt sich heute bedeutend angenehmer als zu dessen Zeiten.

Die Frage ist, ob dank oder trotz des Staats? Im Übrigen bin ich nicht prinzipiell gegen Regierung und Verwaltung. Sondern bloß für eine Verkleinerung. Wichtig ist, über welche Ebene wir reden. Sie können ein Libertärer sein, was den US-Bundesstaat angeht, und gleichzeitig in Ihrer Gemeinde ein Sozialist, das passt ohne Weiteres zusammen. Meine Idee ist, dass man so viele Entscheidungen wie möglich auf eine niedrigere Ebene bringt, auf der die Leute wirklich verantwortlich sind. Die EU ist mit dieser Idee angetreten, leider hat sie sich mit der Bürokratie in Brüssel in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Welches Land wäre ein Vorbild?

Die Schweiz, mit weitem Abstand. Ich bin ein Lokalist. Schauen Sie sich an, wie sich Deutschland verändert hat, wann immer es zu zentralistisch regiert wurde. Dann kamen der Militarismus und die Kriege. Wenn man Identitäten natürlich wachsen lässt, fühlen sich die Leute zum Beispiel eher als Bayern – und als solche womöglich den Österreichern näher als den Berlinern.

Sie haben ein ganz eigenes Konzept entwickelt, um in einer Welt mit Börsencrashs und politischen Irrtümern zu bestehen und sogar von Unordnung zu profitieren. Zu welcher Geldanlage raten Sie?

Die Mitte ist nicht golden, sie ist tatsächlich sehr riskant. Ich empfehle eine Kombination aus sehr sicheren und extrem risikoreichen Anlagen. So kommen Sie auf jeden Fall durch.

Herr Taleb, wie steht es mit Ihrem eigenen „Skin in the game“? Die Börse hat Sie reich gemacht. Sie können sich natürlich mit allen möglichen Leuten und Institutionen anlegen, Sie riskieren ja wenig dabei!

Ich versichere Ihnen, als ich kein Geld hatte, war ich noch schlimmer. Es ist auch ein Irrtum, zu glauben, Reiche seien automatisch freier. Ich habe über die Jahre viele von denen kennengelernt; Sie sehen die und vergleichen deren Situation vermutlich mit der von armen Menschen, aber für die selbst sind andere Reiche der Maßstab. Die haben Angst um ihr Geld und verlieren eher an Sicherheit. Mich hat Wohlstand im Sinne von Kaviar oder teurem Wein nie interessiert. Ich wollte intellektuell frei sein, und ich versuche schon, dank meinem „Fuck you Money“ ...

... so nennt man einen Geldbetrag, dank dessen man sich keine finanziellen Sorgen mehr machen muss ...

... Dinge zu propagieren, wie es andere nicht tun könnten. Das ist eine Frage der Ehre. Ja, darum geht es letztlich: um Ehre, Integrität. Einmal zeigte eine Journalistin diese Bilder, auf denen angeblich syrische Kinder zu sehen waren, umgebracht von Assad. Nun stamme ich aus einer christlichen Familie im Libanon, insofern bin ich voreingenommen. Ich sorge mich um die Minderheiten in Syrien. Da ich aus der Region komme, habe ich auch gleich erkannt, dass es sich auf den Bildern nicht um Syrer handelte.