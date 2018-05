Lena siegte mit dem Song „Satellite“ zum ersten Mal für Deutschland, seit 1982 Nicole „Ein bisschen Frieden“ sang. Für Peter Urban bedeutete ihr Sieg an dem Abend eine sportliche Herausforderung. Der heute 70-Jährige war gerade an der Hüfte operiert worden. Trotzdem sollte er ein Interview mit der Gewinnerin führen. Also raus aus der Sprecherkabine, 400 Meter durchs Stadion, vorbei an besoffenen Norwegern, rauf auf die Bühne. Nassgeschwitzt, „total zerstrubbelt“ nach dreieinhalb Stunden Kopfhörertragen, hievte er sich auf die Plattform. „Peter, ist alles okay, du zitterst ja“, fragte Lena. „Ach, nur ein bisschen aus der Puste“, antwortete Urban. Er moderiert den ESC seit 1997, hatte zu dem Zeitpunkt schon seit mehr als 20 Jahren eine eigene Radiosendung.

In den sozialen Netzwerken ist die Sendung ein Hit, im Sekundentakt wird da jedes Wort, jeder Ton und jedes Outfit kommentiert. Lesen Sie, was da geschrieben wird?

Das vermeide ich. Wenn ich das alles ernst nehme, werde ich ja verrückt. Das wurde mir im vergangenen Jahr klar, als der Sängerin von Mazedonien ein Heiratsantrag gemacht wurde. Dass der kommen würde, war vorher bekannt. Ich habe das also süffisant kommentiert. Es war doch offensichtlich, dass es hier um einen Marketingtrick ging. Die wollten die Gefühlsvotes für ihren durchschnittlichen Song. Einige Twitter-Nutzer haben das nicht verstanden und mir vorgeworfen, ich sei gefühllos und unsensibel. Genau wie 2005, nach dem Beitrag von Chiara, der wunderbaren Sängerin aus Malta …

… einer etwas beleibten Frau, deren Song Sie als „runden Beitrag“ abmoderierten.

Danach schickte mir der Verband der Dickleibigen in Deutschland einen Brief und warf mir Diskriminierung vor.

Es gab in den vergangenen Jahren viele Debatten über Bodyshaming, Sexismus, Rassismus. Da sitzt nun ein älterer weißer Herr in einer Kabine und muss auch immer wieder Frauen und deren Kostüme kommentieren. Sie urteilten einmal: „Die hohen Töne so wacklig wie ihre Stilettos.“

Ich erinnere mich noch an eine griechische Sängerin in einem Fesselkleid, bei dem eigentlich alles zu sehen war. Das haben sie und die Delegation doch bewusst entschieden, das kann ich nicht ignorieren.

Macht das Draufhauen vor dem Fernseher nicht auch den Reiz des ESC aus?

Es ist für mich als Kommentator natürlich schön, wenn ich eine ironische Bemerkung machen kann. Ich muss aber zugeben, dass das schwieriger geworden ist, weil die Qualität auf der Bühne des ESC zugenommen hat. Das liegt übrigens auch an der Technik: Heute haben die Musiker einen Knopf im Ohr und können sich deshalb sehr gut selbst hören. Die Bühnenlautsprecher waren bei den Proben früher immer richtig laut, und während der Sendung wurden sie leise gedreht. Wenn ein Sänger sich nicht hört, kann er nicht gut singen. Wer es jetzt noch nicht hinkriegt, kann es wirklich nicht. Wie die Spanier im vergangenen Jahr – eine Gruppe von Surferboys, die fürchterlich schief gesungen hat.