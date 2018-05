Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb über den dienstältesten ESC-Kommentator, ohne ihn sei der Wettbewerb nicht nur „quasi ungültig, er wäre auch gar nicht zu ertragen“. Geboren wurde Urban 1948 im norddeutschen Bramsche. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Nähe von Hamburg. Offiziell ist er seit fünf Jahren in Rente, beim NDR arbeitet er seitdem als freier Mitarbeiter. Eine Weile könne er noch und wolle auch, sagt Urban. Niemand im Sender müsse nervös werden. Er fühle sich sogar fitter als 2009, als er wegen der Hüfte eine ESC-Pause einlegen musste. Solange Männer mit über 70 noch glaubten, Staaten lenken zu können, könne er auch einmal im Jahr „seinen Senf zu ein paar Liedern“ dazugeben, sagt er. Wie zum Beweis stellt er den Gehstock unnötig weit weg vom Stuhl. Die einst dunklen Haare sind mit den Jahren silbrig geworden, davon abgesehen ist kaum ein Unterschied zu den Fotografien Urbans von vor zehn Jahren zu erkennen. Alte Videoaufnahmen belegen: Sogar die Stimme klingt noch wie 1997. Im ersten Jahr fuhren er und ein Redakteur noch zu zweit zur Veranstaltung, heute umgibt ihn ein Team von 30 Leuten.

So eine Sendung kann schon mal vier Stunden dauern. Was machen Sie, wenn Sie währenddessen pinkeln müssen, nehmen Sie eine Flasche mit an den Arbeitsplatz, wie es Lichttechniker manchmal tun?

Das kann schwierig werden. In Kopenhagen hätte man über eine wacklige Leiter 15 Meter weit runterklettern müssen. Ich weiß, dass einige Kolleginnen richtig Angst hatten. Da wurde mit einem Kran ein Dixi-Klo hochgeschafft. Ich bemühe mich, nicht zu viel zu trinken. Es gibt sowieso nur Wasser. Früher war das anders. Terry Wogan, der für die BBC kommentiert hatte, ließ sich eisgekühlten Baileys hochbringen. Und während der Show wurden die Kommentare immer lustiger.

Können Sie eigentlich auch irgendwas nicht kommentieren – als großer Fußballfan?

Ach was, da bin ich Liebhaber, ich genieße schöne Fußballspiele, deshalb schaue ich auch Bayern München oder Borussia Dortmund. Ich sehe unheimlich gern gute Mannschaften.

HSV-Fan sind Sie trotzdem.

Ich habe ja auch andere Zeiten erlebt. Und jetzt muss ich den Niedergang des HSV mitanschauen, wo wirklich jahrelang die falschen Spieler gekauft wurden, die falschen Trainer, der falsche Fußball gespielt wurde. Ein Drama, denn die Stadt wäre perfekt für einen großen Verein.

Sie kommentieren ja schon wieder.

Ich ärgere mich, auch zu Hause vor dem Fernseher. Meine Frau und meine Kinder sagen dann immer, ich solle nicht so laut werden.