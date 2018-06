Sie sprechen sehr offen über Ihren Beruf. Hat Sie das schon mal eine Rolle gekostet?

Ich habe mal Ärger bekommen, als ich über einen Film, der bereits fertig gedreht war, gesagt habe: „Manche Filme mache ich halt für Geld.“ Das fanden die wahnsinnig schlimm, was mich wiederum sehr getroffen hat. Doch im Nachhinein denke ich: „Entschuldigung bitte, warum habt ihr den Film denn gemacht? Ich bin nur die Einzige, die es ausgesprochen hat.“ Dass man so was nicht sagen darf, weiß ich mittlerweile auch seit 20 Jahren.

Sie wollten mal aus dem Filmgeschäft aussteigen.

Ja, mit 28, da hatte ich gerade die Goldene Kamera als beste Nachwuchsdarstellerin bekommen. Anschließend war ich einen Tick wählerischer mit meinen Rollen, was sofort dazu geführt hat, dass ich über ein Dreivierteljahr nicht gedreht habe. Damals habe ich bei der Arthouse-Videothek Fahrenheit 451 in der Torstraße angefangen. Im Laden zu stehen, fühlte sich so selbstbestimmt an. Das Problem war, wenn Freunde kamen, und es kamen immer wahnsinnig viele Freunde, die geliehene Filme zu spät zurückbrachten. Dann musste ich sagen: „zwölf Euro, bitte“, „neun Euro, bitte“. Unangenehm! Ich wusste, dass es einen Knopf an der Kasse gibt, mit dem man Stammkunden in Ausnahmefällen die Zuschläge erlassen konnte. Den wollte ich mal ausprobieren. Da kam einer, der eine absurd hohe Summe von 60 Euro nachzahlen sollte. Ausgerechnet bei dem habe ich den Knopf zum ersten Mal gedrückt – und wurde prompt erwischt. Erst haben meine Kollegen gefragt: „Was hast denn du da gemacht?“ Ich so: „Weiß auch nicht.“ Innerhalb von Sekunden konnten sie alles nachvollziehen und mich total bloßstellen. Das war furchtbar peinlich.

Sind Sie entlassen worden?

Nein. Mein erster Regisseur rief irgendwann an und fragte, ob ich nicht doch wieder arbeiten wolle. Ich fühlte mich durch die Pause unabhängig genug vom Business, um wieder zu drehen.

Haben Sie auch Ihren Widerwillen, was Branchentreffs angeht, überwunden?

Es ist besser geworden. Zurzeit habe ich als Schauspielerin einen guten Lauf, dann ist es dort in der Regel ganz nett. Und ich habe mittlerweile verinnerlicht, dass es auf diesen Veranstaltungen nicht um mich persönlich geht, sondern um mich als professionelle Person: als Schauspielerin. Und wenn die gerade nichts Interessantes geliefert hat, werde ich dort nicht gesehen. Wenn ich in solchen Zeiten irgendwo langlaufe und ich kenne jemanden von früher, wird die Person sich wegdrehen – aus Angst, dass ich was von ihr will. Man ist auf diesen Veranstaltungen eine wandelnde Sedcard. Bei der Schauspielerei geht es stark um den Körper. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich gerade nicht repräsentieren kann, ist es der einfachste Ausweg, zu sagen: „Ey, dann geh’ ich da nicht hin.“

Haben Sie Filmpartys immer so kritisch gesehen?

Nein. Mit 20 wollte ich auf jedes dieser Dinger rennen, wurde nicht reingelassen, weil ich nicht bekannt genug war. Irgendwann haben die mich dann eingeladen, und ich wurde nach hinten links in die Ecke gesetzt, wo man nichts mitgekriegt hat. Jetzt bin ich an einem Punkt …

… an dem Sie über den roten Teppich laufen.

Ich laufe nicht über den roten Teppich.

Wie kommen Sie sonst beispielsweise in den Berlinalepalast rein?

Es gibt immer einen zweiten Eingang. Wenn ich so bekannt wie die 20-jährigen Instagram-Kinder mit ihren 50.000 Followern wäre, würde mir das auch Spaß machen, über den roten Teppich zu laufen, weil die Fotografen so Bock auf einen haben. Aber wenn Leute nicht wissen, wer man ist, begibt man sich in eine total demütigende Situation. Da wird ein ProSieben-Moderator zu Tode fotografiert. Und mich, die gerade zwei Filmpreise gewonnen hat, kennt keine Sau.

Vor zwei Jahren haben Sie den Deutschen Filmpreis für die beste Haupt- und die beste Nebenrolle gewonnen: für „Hedi Schneider steckt fest“ und „Mängelexemplar“. In einem Film entwickelt die Hauptdarstellerin eine Depression, im anderen eine Angststörung. Sind das die großen Stoffe der zehner Jahre?

Vielleicht war es erstmals möglich, etwas über Frauen zu erzählen, die eventuell sogar in Anführungsstrichen nervig sein können. Und bei „Mängelexemplar“ hatte ich ja nicht die Depression. Ich spielte die beste Freundin.

Eine nostalgische West-Berlinerin, die von ihrem Vater eine Kneipe in Neukölln geerbt hat.

Die Figur konnte ich gut nachvollziehen. Man sagt über Leute aus der ehemaligen DDR, sie hätten ihr Land verloren. Gerade wir West-Berliner haben auch unsere Stadt verloren: dieses Leben am Ende der Welt, die Leere.

Bedauern Sie das?

Ich kann das auch mal schade finden für einen halben Tag, und dann denke ich: Genauso ist es immer gewesen. Sachen verändern sich.

Ihre Eltern haben einen der ersten Berliner Kinderläden im Künstlerhaus Bethanien mitbetrieben. Waren Sie da auch?

Nein, als ich im Kindergartenalter war, hatten ihn bereits andere übernommen. Mein Vater war Filmausstatter geworden, und meine Mutter hatte einen Spielzeugladen.

Dafür gaben Sie sich mal als Kindergärtnerin aus.

Das ist lange her. Wenn ich im Zug jemanden kennengelernt habe, das Gespräch gerade nett war und ich meinen Beruf nannte, drehte sich von dem Moment an alles nur noch um mich. Einmal habe ich stattdessen tatsächlich Kindergärtnerin gesagt. Das war echt krass, zu bemerken: So schnell verschwindet das Interesse an mir. Boah! Dann kommt null Nachfrage. Nichts, nichts, nichts. Ich merkte, das ist also die andere Seite.

Früher träumten Sie nachts auch, Prominente würden sich in Sie verlieben. Immer noch?

Ja, ganz schlimm. Ich frage mich, woher diese Sehnsucht kommt. Wahrscheinlich will ich, dass jemand, der berühmter ist als ich, was nicht so schwer ist, mich aufwertet. Das kann schiefgehen, dass sich zum Beispiel Putin in mich verliebt.

Dann wird’s ein Albtraum.

Ja, total, aber im Schlaf finde ich es herrlich.