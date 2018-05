Arthur hält an. Er erkennt eine Winzigkeit, die unsereins nicht gesehen hat. Die Winzigkeit ist ein Kothaufen, groß wie ein Tennisball, vertrocknet, „ein paar Stunden alt“, sagt er, „Urpferde“. Etwa 400 dieser nicht domestizierten Huftiere leben noch in der Negev. Außer ihren Hinterlassenschaften haben sie nichts von sich gezeigt.

Die Negev macht etwa 60 Prozent der Fläche Israels aus. Im Norden grenzt sie ans Tote Meer, im Osten an Jordanien und im Südwesten an Gaza und Ägypten.

Dorkasgazellen zeigen sich, elegant, scheu, schnell. Arabische Wölfe haben sich nicht hervorgetraut, keine Streifenhyäne, kein Schakal, keiner der seltenen Leoparden, keine Schlange. Dabei ist die Fauna hier eigentlich vielfältig.

Die Tiere sind genügsam, und findig, sie füllen ihren Flüssigkeitsbedarf im Gestrüpp der Tiefwurzler. Verdorrt sieht das Gestrüpp aus. Aber das täuscht, wie Arthur erzählt, die Tiere kauen es und entdecken noch Feuchtigkeit darin. Der Mensch findet das nicht, und das macht so eine grandiose Wanderung durch die Wüste im Süden Israels zu einer logistischen Herausforderung und zu einem gewaltigen Abenteuer.

Durchquert man die Negev von Norden nach Süden, dauert es mehrere Tage. An jedem davon braucht man mindestens zwei Liter Wasser. Wenn man das also hochrechnet, ergibt das einen Bollerwagen für den Flüssigkeitshaushalt. Versorgungsstationen gibt es kaum, und Wandern mit Bollerwagen ist nicht jedermanns Sache. Bei Arthur kann man Nachschub ordern, er und seine Helfer liefern dann alle zwei Tage. „Wir müssen jedes Jahr mehr als hundert Leichtsinnige retten, immer wieder kommen wir auch zu spät.“

Sieht es so auf dem Mond aus?

Wir stapfen durch Staub, durch Geröll, unwirtlich und unwirklich ist die Landschaft – und wunderschön. Gefährlich. Der Tiere wegen, weshalb sich eine Übernachtung im Freien nur im Zelt empfiehlt. Schließlich könnten ja doch mal eine Israelische Viper oder ein Skorpion auf die Idee kommen, nachzuschauen, wer sich da in der Natur breit gemacht hat.

Gefährlich ist es zudem wegen des Wassers. Des Wassermangels und des Wasserüberschusses. Kein Widerspruch. Manchmal regnet es in der Wüste. Und zwar ziemlich heftig. Dann füllen sich die Wadis, die ausgetrockneten Flussbetten. Sie steigen an und werden zu lebensgefährlichen Sturzflüssen.

Wir laufen zurück zum Jeep, haben immer noch kein Urpferd gesehen, aber eine Landschaft, die Fantasien heraufbeschwört. Irgendwie, ja, mondig? Sieht es so auf dem Mond aus? Sandig, staubig, zerklüftet, ohne Harmonie. Wenn man so will, ist es eine archaische Landschaft. Und dann, beim Blick zurück auf die Ufer eines Wadis, die sich rechts und links hoch aufbauen und in Querstreifen die unterschiedlichsten Gesteinsformationen zeigen, spürt man in dieser Wüstenei eine innere, eine tiefe Einkehr. Also doch Harmonie.