Hinkommen

Von Schönefeld fliegt El Al nach Tel Aviv, von Tegel bietet Germania einen Nonstopflug an. In der Economy Class kostet ein Sitz ab 220 Euro im Juni. Bei Abflügen mit El Al besser drei Stunden für die Sicherheitskontrollen in Berlin einplanen, ebenso beim Rückflug von Tel Aviv.

Rumkommen

Zur Negev-Wüste kommen Touristen von Jerusalem aus mit Egged-Bussen bis Mizpe Ramon (3,5 Stunden, etwa 11 Euro). Fahrplan unter egged.co.il .

Unterkommen

Ramon Suites Hotel. Doppelzimmer ab 123 Euro, smarthotels.co.il.

Desert Home, schickes Bed & Breakfast, ab 120 Euro, baitbamidbar.com.

Info

Das israelische Fremdenverkehrsamt findet man auf goisrael.com.