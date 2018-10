Hinkommen

Von Tegel aus fliegt Swiss mehrmals täglich ab 45 Euro nach Zürich. Von dort aus geht es mit der Bahn über Luzern vorbei an zahlreichen Bergseen nach Meiringen, insgesamt rund vier Stunden.

Unterkommen

Das Parkhotel du Sauvage aus dem Jahr 1880, Doppelzimmer ab 165 Euro, ist eines der wenigen Gebäude in Meiringen, das den Brand von 1891 überstand. Gegessen wird in einem der drei Jugendstilspeisesäle, sauvage.ch.

Das Parkhotel du Sauvage gilt als Vorbild für Arthur Conan Doyles "Englischen Hof". Foto: Moritz Honert

Rumkommen

Mittagstisch gibt es im Hotel Meiringen, ab 17 Euro, Nachtisch bei der Bäckerei Frutal, die den Weltrekord für die größte Meringue der Welt hält. Faustgroße Exemplare mit Sherlock-Holmes-Motiv kosten rund 3 Euro.

Das Sherlock-Holmes-Museum, sherlockholmes.ch, ist bis April am Wochenende von 13.30 bis 17:30 Uhr geöffnet. Eintritt 4,40, ermäßigt 2,60 Euro. Neben den zahlreichen Wanderwegen lohnt vor allem ein Ausflug in die von Meiringen aus in 20 Minuten zu Fuß zu erreichende Aareschlucht (aareschlucht.ch). Auf einem Steg kann man das 1,4 Kilometer lange und bis zu 180 Meter tiefe Flussbett durchwandern. Mehr Informationen erhalten Sie unter 00800 / 100 200 30 oder myswitzerland.com.

Reinkommen

Zwei Sherlock Holmes-Abenteuer hat Conan Doyle in der Schweiz angesiedelt. Neben „The Final Problem“ ist das „The Disappearance of Lady Frances Carfax“, in dem Watson Lausanne besucht. Meiringen selbst wurde von Gilbert Adair in seinem Krimi „Und dann gab’s keinen mehr“ verewigt. Das Buch ist nicht nur eine kluge und witzige Reflexion über die Machtfrage zwischen Autor und Figur, sondern enthält darüber hinaus mit „Die Riesenratte von Sumatra“ auch noch eine komplette Holmes-Pastiche.