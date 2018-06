Leute, die zu viel in der Sonne gelegen haben, und Geschichten, die vor der ersten Welle absaufen? Das ist unpräzise. Eine Geschichte, erzählt seit der ersten Folge, wird die ganz große, die ganz lange Welle machen: „Baywatch“ ist nicht zuletzt Alleinerziehenden- und Scheidungskinder-TV. Die Szenen zwischen Vater und Sohn, Mitch Buchannon und seinem kleinen Hoby, sind der Rettungsturm der Staffel. Brandon Call in seiner Mischung aus scheidungsbedingt-früherwachsener Altklugheit, Frechheit und Sensibilität war großartig neben Hasselhoff, der tatsächlich meist statt in Badehose im grau-braunen Ganzkörperoverall auftrat. Die Uniform des Lieutenant.

Aber weder den örtlichen Polizeichef noch seine Ex-Frau überzeugte diese Beförderung. Rettungsschwimmer und Tenöre scheinen in dem Ruf zu stehen, nicht zu denen zu gehören, die die tiefen Teller erfunden haben. Wie „Baywatch“ mit diesem Motiv spielt – bis hin zum Spielfilmremake der Serie von 2017 –, das hat durchaus Charme.

Deutsche Produzenten retteten die Serie

Doch nach einem Jahr war „Baywatch“ tatsächlich abgesoffen nach nur 22 Folgen, trotz akzeptabler Quote. Die Produktionsfirma hatte acht Millionen Minus gemacht, sie stellte die Serie ein. Rettungsschwimmer und Produzent Greg Bonann saß wieder am Ozean und dachte nach. Wellen brechen sich am Strand, schon wahr, aber sie kommen wieder, stärker als vorher. Er setzte Hasselhoff von diesem Befund in Kenntnis und auch davon, dass er jetzt selbst Produzent werden müsse. Kurz darauf sprach der mit deutschen Fernsehmachern: „Haben Sie neue ,Knight-Rider‘-Folgen?“ – „Nein. Aber ,Baywatch‘“. – „Kommt da auch ein Auto vor?“ – „ Nein!“ – „Aber Sie?“

Das konnte der künftige Bademeister der Welt bejahen, die künftigen deutschen „Baywatch“-Produzenten verfügten, Hasselhoff habe in allen Folgen der neuen Staffel dabei zu sein. Ein kleiner Londoner Sender stieg unter der Bedingung ein, dass man „Baywatch“ um 17.45 Uhr zeigen könne statt wie vorher aus Jugendschutzgründen nach 21 Uhr. Eine alte Kettensägenfabrik wurde zum Studio, aus Hawaii der kalifornische Will Rogers State Beach, und verlängerte Zeitlupenaufnahmen füllten jetzt jedes Loch der Handlung.

#MeToo? Hasselhoff hat mal gesagt, es mache ihn traurig, zu sehen, wie junge Frauen alles versuchten, um ihre Körper ins Scheinwerferlicht halten zu dürfen. Please, please, me too! Anders als die meisten Männer dieser Welt bemühte er sich, sein Set-Bett frauenfrei zu halten. Alle wussten, dass ein paar Klagen wegen sexueller Belästigung genügen würden, um die Serie, die als Sex-sells-Plattform galt, aus der Kurve zu tragen: „Eine verärgerte Statistin oder jemand, der Opfer eines groben Witzes geworden ist, kann eine Sache, die als ,kleiner Spaß‘ gemeint war, in einen Prozess um einige Millionen Dollar verwandeln. Dann sind wir erledigt.“ In den Verträgen aller Mitarbeiter stand zudem eine Klausel gegen sexuelle Belästigung.

Sie zog sich Top und Rock aus und las aus dem Skript

Dann kam Pamela Anderson. Frauen wie Sandra Bullock oder Paula Abdul hatten bereits für die vakante Lifeguard-Stelle vorgesprochen, vergeblich. Eigentlich wollte die Crew kein „Playboy“-Playmate mehr, sie fürchtete Häme. Die Wir-können-sie-doch-mal-anschauen-Fraktion setzte sich durch. Hasselhoff: „Pamela trug ein Neckholder-Top und einen Rock. Als wir sie baten, eine Seite aus dem Drehbuch vorzulesen, stand sie auf, zog sich Top und Rock aus und stand im Badeanzug da.“ Das C-D-E-Cup-Rennen begann.

Mit immer neuen Oberweiten saß Pamela Anderson vor ihrem Wohnwagen, manchmal las sie C. G. Jung. Wahrscheinlich interessierten sie die Archetypen. Halb Rockerbraut, halb Erdmutter, beschrieb sie Hasselhoff. „Die meisten halten mich für ein Paar laufender Brüste“, fasste sie einmal ihre intellektuelle Ausstrahlung zusammen. Und spielte damit.

Mit Sorge sah die Crew, dass die Mädchen am Set unter der Last ihrer Silikon-Implantate kaum gerade stehen konnten. Erworbene Körperbehinderung. Warum machen die das? Frauen sind so, hätte man früher gesagt. Sind sie? Waren sie?

243 „Baywatch“-Folgen liefen von 1989 bis 2001. Frauen bildeten mit mehr als 60 Prozent allzeit das Hauptpublikum.