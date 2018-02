Blickt man Dienstagmorgen abwechselnd auf Bergführer Specks hochgezogene Augenbrauen und das Lawinenbulletin an der Talstation der Seilbahn, ist man sich nicht mehr so sicher. Eher crazy scary conditions. Zweimal täglich, pünktlich um 8 und um 17 Uhr, gibt das „WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung“ in Davos ein solches Bulletin heraus. Für den Lagebericht nehmen die Forscher Schneeproben, beurteilen den Aufbau der Schneedecke, die erwarteten Temperaturen und den Wind. Wichtigste Information des Bulletins: die Lawinengefahrenstufe.

Stufe 1 sei ungefährlich und gelte an jedem fünften Wintertag, sagt Bergführer Speck in der Gondel. Stufe 2 bedeute „mäßige Gefahr“ und gelte während der Hälfte aller Wintertage. Größere spontane Lawinen sind nicht zu erwarten, trotzdem empfiehlt sich eine vorsichtige Routenwahl. Stufe 3 sei tückisch, sagt Speck. Zwar warne das Institut vor leicht auslösbaren Lawinen in Steilhängen, dennoch fühlten sich viele Sportler sicher und gingen Risiken ein. Rund die Hälfte aller Lawinenopfer gäbe es bei Stufe 3 zu beklagen. Stufe 4 prognostiziert das Institut in Davos selten. Skifahrer sollten steile Hänge komplett meiden, Unerfahrene ohnehin auf den Pisten bleiben, lokal seien große Lawinen auch ohne menschliches Zutun möglich. Und Stufe 5, sagt Speck, sei die absolute Ausnahme. Drinnen bleiben ist angesagt, größte anzunehmende Gefahr – auch für Straßen, Häuser, Ortschaften.

Im Lawinenwinter 1999 galt Stufe 5, geholfen hat es nicht. Im Westtiroler Dörfchen Galtür überwalzte ein gigantisches Schneefeld von 400 Metern Breite den Ort, tötete 31 Menschen, im Nachbardorf Valzur starben sieben in einer Lawine, Straßen waren auf Tage unbefahrbar. Auch in Engelberg wurden gestern Menschen evakuiert. Passiert ist noch nichts.

„Wenn ich verschüttet bin, was macht ihr?“

Heute hat sich der Neuschnee gesetzt, das sei gut, sagt Speck, als er, oben angekommen, aus der Gondel ins Freie tritt und das Bulletin vorliest. „Einen Vierer haben wir“. Stufe 4, große Gefahr, immer noch. Aus der Gondel konnte man die Lawinenkegel schon sehen, an beinahe allen steilen Hängen rund ums Skigebiet gingen sie ab. Eine Felswand, doppelt so hoch wie der Berliner Fernsehturm, normalerweise schneefrei, war weiß vom herumgewirbelten Schnee, meterhohe Türme bildeten sich, darunter ging es in die Tiefe. „Sah aus wie in Alaska“, sagt Speck. Immer wieder hört man es hier oben laut knallen. Lawinen? „Künstliche Sprengungen! Die Bergrettung lässt Schneebretter unter Aufsicht ins Tal rauschen, damit diese niemanden überraschen.“

Speck prüft jetzt die Ausrüstung der Gruppe. Jeder trägt einen Rucksack, darin eine Schaufel und eine „Sonde“, einen langen, zusammengefalteten Stab, am Körper einen Lawinenpiepser. „Wenn ich verschüttet bin, was macht ihr?“, fragt Speck. Er schaut den amerikanischen Snowboarder an. Schweigen. „Mit dem Piepser ortet ihr mich, mit der Sonde stochert ihr nach mir, mit der Schaufel grabt ihr mich aus. Okay?“ Außerdem sitze an jedem Rucksack an der linken Armschlaufe ein roter Griff, erklärt Speck. Zieht man ihn, öffnet sich mit einem Knall der Airbag. Bei 90 Prozent aller Lawinenabgänge sorge der dafür, dass der fortgerissene Skifahrer an der Oberfläche bleibe.

Das Schneebrett schleuderte ihn 800 Meter weit ins Tal

Ein Engelberger Bergführer musste seinen Airbag vor ein paar Jahren ziehen. Er wollte gerade das Laub fahren, hatte sich umsichtig verhalten, ein paar Freerider weiter oben im Hang nicht. Sie warteten nicht bis der Bergführer unten wegfuhr, schossen hinein und lösten eine Lawine aus. Der Schnee stieb, der Bergführer hörte ein Rauschen, reflexhaft zog er am Airbag-Griff, da krachte das Schneebrett in ihn hinein und schleuderte ihn 800 Meter weit ins Tal. Wie in einer gigantischen Welle sei das gewesen, sagt er, er habe nicht mehr gewusst, wo oben oder unten war, eigentlich habe er gar nichts mehr gewusst, nur gehofft. Der Airbag rettete ihn. Die Freerider hauten ab.