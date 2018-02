Hinkommen

Mit dem Flugzeug nach Zürich, von dort mit dem Zug über Luzern nach Engelberg. Dauer: Eineinhalb Stunden Flug, zwei Stunden Fahrt mit dem Zug. Flugtickets ab 52 Euro mit Easyjet, Zugfahrt ab ca. 19 Euro bei der SBB

Unterkommen

Zum Beispiel im Alpenclub, mitten in der Engelberger Dorfstraße gelegen. Urige Zimmer, feines Cordon Bleu. Ein Doppelzimmer der einfachsten Kategorie kostet 164 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück. alpenclub.ch

Rumkommen

Skifahren auf dem Titlis (56 Euro pro Tag), in Brunni (37 Euro) oder auf der Bannalp (26 Euro). Skitouren abseits gesicherter Pisten am besten mit einem Bergführer unternehmen, den man zum Beispiel bei Prime buchen kann (prime-engelberg.ch). Zum Freeriden empfiehlt Engelberg die Big 5 – Steintäli, Steinberg, Galtiberg, Laub und Sulz. Vorsicht, Galtiberg und Steinberg führen über Gletscher. Absturzgefahr. Essen in der Ski Lodge (skilodgeengelberg.com) oder in der Pizzeria Al Monastero (almonastero.ch).

Mehr Infos unter 00800 100 200 30 oder auf myswitzerland.com.